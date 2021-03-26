  • 21°C
香港時間 : 2021326日 (五) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新疆棉】內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」再升8%、安踏旗下FILA宣布退出

股市 11:25 2021/03/26

分享：

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，外交風險掀起「新疆棉花」議題正在擴大。瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻出，立刻在中國引發抵制浪潮，連同nike同類新疆棉花聲明也被翻出。在微博上，#我支持新疆棉花# 成為熱門話題首位。國內品牌相繼表態不參與「良好棉花聯盟（BCI）」，李寧 （02331） 高調宣布不參與BCI後，周四股價大升一成，李寧今早再升8.2%，最新報54.1元，見逾一個月高。

「良好棉花聯盟」有哪些企業？【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

中國或亞太區佔國際服裝品牌收入多少？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

其他內地服裝品牌周三也繼續造好，龍頭股安踏 （02020） 升5%，報1278.1元；特步 （01368） 升4.6%，報4.74元，創逾一年高；波司登 （03998） 升6%，報3.54元；中國動向 （03818） 亦升6%，報0.93元。

相反，主要合作經銷方為國際運動品牌Nike的滔搏 （06110） 周四跌逾一成，今早跌近2%，現報10.82元；申洲國際 （02313） 跌4%，報146.4元。

李寧周四發聲明指，並未加入良好棉花發展協會（BCI）組織。聲明還表示，新疆是李寧供應鏈體系中重要的原材料產地之一。

另外，安踏體育微博周三（24日）發文稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。安踏體育還強調，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

安踏收購的FILA、Amer Sports多個品牌也是BCI成員之一，當中FILA最新表態，將會退出BCI。

更多外交和內地網民反應，可留意：

H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套（第四版）

編輯：麥德銘

港股 波司登（03998） 中國動向（03818） 李寧（02331） 申洲國際（02313） 361度（01361） 制裁 滔搏（06110） 中國 Nike

上一篇文章

新疆棉花掀抵制風波、「良好棉花聯盟」成員變杯葛對象　安踏旗下Fila率先表態使用新疆棉

下一篇文章

【業績】ESR看好數據中心未來前景　去年多賺16.8%、不派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

石Sir午市閒談 - 今日推介煤氣 | 領展、友邦、洛陽鉬業、FI二南方恒指、阿里最新部署（立即觀看）
今日推介煤氣 | 領展、友邦、洛陽鉬業、FI二南方恒指、阿里最新部署（立即觀看）
【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）
【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元
【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法
【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法
【美股市況】道指收市倒升199點　納指微升0.1%　航空及郵輪股急升（不斷更新）
【美股市況】道指收市倒升199點　納指微升0.1%　航空及郵輪股急升（不斷更新）
【恒指夜期】百度收市低港12%　騰訊音樂再跌12%　恒指夜期升104點（不斷更新）
【恒指夜期】百度收市低港12%　騰訊音樂再跌12%　恒指夜期升104點（不斷更新）