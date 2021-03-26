【新疆棉】內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」再升8%、安踏旗下FILA宣布退出

歐盟與美國、加拿大、英國罕有聯手就新疆議題制裁中國，外交風險掀起「新疆棉花」議題正在擴大。瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻出，立刻在中國引發抵制浪潮，連同nike同類新疆棉花聲明也被翻出。在微博上，#我支持新疆棉花# 成為熱門話題首位。國內品牌相繼表態不參與「良好棉花聯盟（BCI）」，李寧 （02331） 高調宣布不參與BCI後，周四股價大升一成，李寧今早再升8.2%，最新報54.1元，見逾一個月高。

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中國或亞太區佔國際服裝品牌收入多少？

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其他內地服裝品牌周三也繼續造好，龍頭股安踏 （02020） 升5%，報1278.1元；特步 （01368） 升4.6%，報4.74元，創逾一年高；波司登 （03998） 升6%，報3.54元；中國動向 （03818） 亦升6%，報0.93元。

相反，主要合作經銷方為國際運動品牌Nike的滔搏 （06110） 周四跌逾一成，今早跌近2%，現報10.82元；申洲國際 （02313） 跌4%，報146.4元。

李寧周四發聲明指，並未加入良好棉花發展協會（BCI）組織。聲明還表示，新疆是李寧供應鏈體系中重要的原材料產地之一。

另外，安踏體育微博周三（24日）發文稱，注意到近日BCI發表的聲明，並對此事嚴重關切，正在啟動相關程序，退出該組織。安踏體育還強調，一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

安踏收購的FILA、Amer Sports多個品牌也是BCI成員之一，當中FILA最新表態，將會退出BCI。

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H&M拒用新疆棉被喊「滾出中國」 共青團：不吃這一套（第四版）

編輯：麥德銘