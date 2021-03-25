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【旅遊寒冬】旅遊事務署推「城市景昔」　藉AR技術提升景點吸引力

商業 13:50 2021/03/25

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旅遊事務署推出「城市景昔」旅遊項目，利用AR和多媒體技術，將香港歷史全景圖像和現場真實全景結合，讓市民和旅客透過智能手機體驗及遊歷香港。

旅遊事務署推出「城市景昔」旅遊項目，利用AR和多媒體技術，將香港歷史全景圖像和現場真實全景結合，讓市民和旅客透過智能手機體驗及遊歷香港。

【創科人才】科技園招募新一屆創科未來領袖   學士畢業生薪酬25000元

市民和旅客只需使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，掃描安裝在指定地點的「AR時鐘」，便可看到由歷史照片或香港青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像。應用程式並設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體平台與朋友分享體驗，亦可瀏覽應用程式載列的主要地標照片和相關資訊。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，「城市景昔」是推動文化、創意和智慧旅遊的一個重要項目，縱使疫情對旅客的出行造成不便，當局仍會繼續提升香港景點的吸引力，為旅客重臨香港作好準備。

「城市景昔」旅遊項目會率先在中環七個指定地點及尖沙咀六個指定地點推出，中環的指定地點包括愛丁堡廣場、遮打道、德輔道中、皇后像廣場、畢打街、荷李活道及砵典乍街；而尖沙咀指定地點則包括九龍公園徑、彌敦道、梳士巴利花園、梳士巴利道、前九廣鐵路鐘樓及尖沙咀海濱長廊。「AR時鐘」設置於這些地點重新設計的旅客指示標誌上，每組新指示標誌配有不同的顏色組合，在設計中亦加入了香港建築的元素。

【復活節】《貓．美術館》延長開放至5月底　全新加入半立體喵作場景及壁畫 （多圖）

責任編輯：蘇穎琪

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