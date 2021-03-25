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【黑客攻擊】中國黑客疑攻擊新疆維吾爾族　Facebook移除多個黑客帳號

科技 13:38 2021/03/25

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Facebook指，有中國黑客試圖利用平台設立假帳戶，聯繫身處海外的維吾爾族人士，取得他們信任後再透過發送偽造新聞網站連結等方法，入侵他們手機，進而監視他們。

社交媒體平台Facebook向外公布，指有中國黑客試圖利用平台設立假帳戶，聯繫身處海外的維吾爾族人士，取得他們信任後再透過發送偽造新聞網站連結等方法，入侵他們手機，進而監視他們。

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Facebook在其公司網站指出，發動攻擊的黑客是被稱為Earth Empusa或Evil Eye的黑客組織，主要針對維吾爾族社運人士、新聞記者與異見人士，相信受影響人數約500人，並分布居住在新疆、土耳其、哈薩克、澳洲、美國和加拿大等地。

據報指，黑客首先透過在Facebook建立虛假帳號，假扮成維吾爾族社群的一員、學生或人權份子，與目標對象建立信任，再誘使對方按下惡意連結。同時，他們又會利用Facebook散播惡意軟件、入侵他人設備及進行監視，又在應用程式商店上載以維吾爾族為主題的程式，吸引目標人物下載，或在Facebook上冒充記者等，獲得目標人士的信任，誘使對方點擊進入載有惡意程式的網站連結。同時，亦會透過製作假網站和 Android網上商店，藉此散佈由兩個中國開發商製作，含有惡意代碼的程式，當中包括鍵盤、字典和禱告程式等。

【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試　用以監控和追蹤維吾爾族？

Facebook 目前未有表明黑客活動是否與中國政府有關，但就指黑客擁有龐大資源支持，並且能夠持續運作，又嘗試隱藏幕後指使的人物。Facebook已刪除近500個涉事黑客帳戶，以及封鎖分享有關惡意連結，並通知可能受影響的人士。

責任編輯：施雯雯

 

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