▲ 【大行看法】瑞銀財管：亞股年底前仍有中雙位數增長 宜在成長股和價值股之間平衡配置

美國十年期債息不斷上升，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，近期美國債息及實際利率的上漲幅度和速度顯然已令市場感到不安，亞洲（日本除外）股票自2月中旬高點已回跌約9%，儘管收益率上行可能繼續在短期內令股價承壓，但股票基本面依然穩健，因其受到雙位數營收增長、營運利潤率改善以及自由現金流利潤率穩健的支持，預期年底前仍有中雙位數的上行空間。

瑞銀財管估計，美債年底前會升至2厘，建議投資者利用波動性，並布局於周期股以受益於復甦行情。瑞銀已增加金融股和傳統類股（比如工業、材料和能源）的戰術性頭寸，依然看好新加坡和中國，並將印度上調至看好，還將泰國（從不看好）和韓國（從看好）調整至中性；菲律賓已下調至不看好，同時依然不看好馬來西亞和香港地區。

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瑞銀財管稱，雖然股市近日大幅下跌，亞股市帳率（P/B）仍較全球市場低31%，亦低於長期平均水平，加上今年企業利潤增長預計高達28%，因此估計亞股今年底前還有中雙位數的上行空間。

不過，瑞銀建議，投資者宜在成長股和價值股之間平衡配置，亞洲成長股相較於價值股的估值溢價為1.75倍，低於全球成長股逾兩倍的溢價水準，而且今年亞洲成長股和價值股的預期企業獲利增長相差不多，宜於價值股與成長股之間進行平衡配置，尤其看好非必需消費、IT 和材料類股，以及新加坡和香港地區的再通脹受益者。

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其他結構性主題方面，認為中國綠色科技、5G供應鏈、中國數位經濟和東協（ASEAN）新經濟等領域也頗具吸引力。

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編輯：陳韻妍

