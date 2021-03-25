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小米2020年全球手機出貨量達1.46億部　超越華為穩居全球第三

科技 15:22 2021/03/25

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最近小米公佈2020年第4季及全年業績報告，報告顯示，去年小米智能手機全球出貨量達1.46億部，較2019年增長17.5%。

華為在受到美國連番制裁影響下，其智能手機業務迅速下滑，同時內地手機品牌小米正乘勢崛起。最近，該公司公布2020年業績報告，其總收入及手機出貨量均出現可觀增長。

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近日小米公佈2020年第4季及全年業績報告。報告顯示，去年小米集團總收入達到2459億元人民幣（約2,966億港元），較2019年增長19.4%。而去年第4季期間，小米總收入達705億元人民幣（約850億港元），較2019年同期增長24.8%。

在手機出貨量方面，去年小米智能手機出貨量達1.46億部，比2019年增長17.5%。據分析機構Canalys的數據顯示，去年第4季，小米全球智能手機出貨量持續穩居第三，市場佔有率為12.1%。此外，去年第4季期間，小米在內地智能手機市場的出貨量較同期增51.9%，市場佔有率上升至14.6%，其增速位列前五大廠商首位。

報告也指出，小米旗下推出的小米10、小米11系列等高階手機產品，在去年全球銷量更接近1000萬部。另外，去年小米智能電視全球出貨量達到1200萬部。

責任編輯：李寶如

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