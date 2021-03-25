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今日推介煤氣 | 領展、友邦、洛陽鉬業、FI二南方恒指、阿里最新部署（立即觀看）

股市 13:24 2021/03/25

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恒生指數中午收報27928點，升10點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介香港中華煤氣 （00003） ，另亦會分析領展房產基金 （00823） 、友邦保險 （01299） 、洛陽鉬業 （03993） 、FI二南方恒指 （07500） 及阿里巴巴 - SW （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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