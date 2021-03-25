被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產

英國哈里王子及梅根成婚後，一直成為傳媒爭相報道焦點，二人曾多次指控傳媒侵犯私陀隱，其中梅根去年更控告美國狗仔隊Splash偷拍她與兒子阿奇（Archie）散步的相片。該報社最近入稟申請破產，破產原因包括無法支付梅根官司費用。

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美國狗仔隊Splash News＆Picture Agency最近向法院入稟申請第11章破產保護，指有數個原因導致其申請破產，而且無法有足夠資金繼續營運，包括需支付兩宗正進行訴訟程序的官司費用。據外媒報道，Splash仍拖欠一筆價值近100萬美元的貸款。

Splash總裁柯曾（Emma Curzon）於破產申請發表的聲明表示，Splash 財務問題來自3方面，在全球新冠肺炎疫情下名人相片的可用性下降、傳媒公司預算亦因而被削減，再加上需要支付兩宗進行訴訟程序的辯護費用，使Splash的財政情況更為惡化。

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梅根去年向英國倫敦高等法院入稟控告美國傳媒Splash，在加拿大偷拍其兒子阿奇的相片，案件至今仍在進行訴訟。

柯曾表示，根據英國法律，此案涉及與言論自由，但對於Splash而言，辯護費用昂貴，沒有能力繼續進行訴訟。但如果梅根於此情況下勝訴，亦可能導致公司額外支付巨額律師費，因此Splash仍在設法尋求解決事件，但難以就公司的財務資源內與梅根達成和解協議。

責任編輯：郭麗明