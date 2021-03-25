【機迷熱話】蘋果擬加強M1 Mac遊戲操控功能　允許鍵盤和鼠標組合成控制器

▲ 在最近推出的macOS Big Sur 11.3 Beta版本中，發現Apple 有意增強其戲操控功能。

隨著蘋果（Apple）M1處理器的出現，新的Mac和MacBook都可以執行iPhone或iPad程式，令遊戲的選擇大幅增加。有外媒報道指，在最近推出的macOS Big Sur 11.3 Beta版本中，發現Apple 有意增強其戲操控功能。

據外媒MacRumors 報道，在macOS Big Sur 11.3 測試版的過程中，Apple一直在完善和改進iPad和iPhone程式在M1 Mac上的運行方式。而在最新測試版的設定頁內，Apple出現全新遊戲控制選項，並為M1設備增加遊戲控制器模擬仿真功能，允許鍵盤或鍵盤和鼠標組合作為遊戲控制器。

當用戶啟用有關功能，就可透過鍵盤或滑鼠模擬遊戲手掣的按鈕，例如手掣的左搖桿變成鍵盤的 W、A、S、D 鍵，右搖桿則由滑鼠模擬，至於手掣的 A、B、X、Y 按鈕則換成鍵盤的Spacebar、F、Q 和 E 鍵。其他如 L1、L2、R1、R2亦各自由鍵盤的其他按鍵模擬。

不過，這項全新的遊戲控制功能似乎仍有不少改進空間，由於現時模擬的方式並非由用戶自訂，而是按照遊戲商開發時的設置而定，亦沒有一個統一的標準，所以玩家即使在相似的遊戲類型下，或仍需要重新適應。

責任編輯：施雯雯