【蘇伊士運河】拆解為何一艘長榮巨輪能堵塞全球貿易「咽喉」　癱瘓航運市場？

▲ 一艘長榮貨輪「長賜號」堵塞世界經濟「咽喉」。

台灣長榮一艘20萬噸巨型的貨輪「長賜號（Ever Given）」將全球貿易海上「咽喉」- 歐洲亞洲航運重要航道 - 蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）堵塞，致使南北向全綫癱瘓。長賜號塞住蘇伊士運河迅速成為全球社交網絡熱議話題，各界也覺得荒謬的是全球經濟的命脈竟然被匪夷所思地扼住。那麼蘇伊士運河為什麼會被堵上？

蘇伊士運河堵塞對哪些港股有影響？詳情 【下一頁】

長賜號致蘇伊士運河癱瘓事件

「長賜號」是台灣長榮海運旗下最大的貨輪之一，其計劃3月5日從台北港出發後，先後經過中國廣東省鹽田港、馬來西亞丹戎帕拉帕斯港，一路西進北上穿越蘇伊士運河後，經地中海與大西洋西岸，抵達航程目的地荷蘭的鹿特丹港。

但當駛入蘇伊士運河南方的紅海入口，並依照申請順序在蘇伊市港外徘徊「海上排隊」，長賜號就在運河南端的瑪迪亞區（Ma'diyah）船頭撞陸、船身橫打完全卡住了雙向航道。一名美國籍海員朱利安．科納（Julianne Cona）拍下了長賜號荒謬的擋路實圖才引發全球媒體關注。

航運交通事故頻發的直接原因是貨船體積變大？

有專家撰文拆解指，此次事件揭示全球航運業所面臨的一個重大風險：船隻越來越大，狹窄的水道變得越來越擁擠。未來這種情況可能越來越普遍，不止是在蘇伊士運河，巴拿馬運河、霍爾木茲海峽等重要海上樞紐也會有同樣的情況出現。

而這一現象的出現，也與當代全球貿易擴張密切關聯。 在過去十年，全球貿易迅速擴張，同時貨輪的體型幾乎變大一倍。外電 報道，蘇伊士運河的穿梭吞吐量，平均大概是每日50艘輪船（2020全年總量為1.9萬艘以上）。意味貨 輪出現擱淺、塞船等事故機會增加，營救工作也變得更困難。

尤其是疫情影響未完全消除 ，消費者網購需求驟增，負責運輸商品的貨輪越來越多，加劇了航運堵塞的狀況。《金融時報》引述Tanker Trackers分析師Samir Madani稱，如果危機能盡快解除，那麼影響就相對較小，而如果航道阻塞持續下去，那麼就會帶來嚴重後果，包括影響油價、運費，以及可能迫使其他船隻繞道更遠的線路。 NBC引述專家指， 此次事故影響包括食品、家具、衣物、健身器材、電子產品、汽車零部件等一切能在超市貨架上看到的任何東西。

此次事故影響的範圍涉及食品、家具、衣物、健身器材、電子產品、汽車零部件，“基本上包括你能在超市看到的任何東西。”

蘇伊士運河什麼時候才會「疏通」？

有業內專家稱，直至周日或周一，蘇伊士運河漲潮到頂點時，才是解救長賜號的最佳時機。彭博報道指，到周日或周一，春潮來臨時，蘇伊士運河水深有望增加46厘米，為解救工作帶來更大的操作空間。 但是如果錯過這個時機，而情況依然未得到緩解，那麼對航道交通的影響會更嚴重。有專家稱表示，再下一次漲潮，至少等12至14天。

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