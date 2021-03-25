【業績│內房股】碧桂園去年少賺11%、息24.98分人幣　莫斌：有信心未來3年權益銷售按年增10%

▲ 碧桂園總裁莫斌表示，今年新推權益貨量約7000億元（人民幣，下同），連同去年底加入的約2600億元貨量，全年權益可售資源約9600億元。

碧桂園 （02007） 去年少賺11.4%至350.2億元（人民幣，下同），每股盈利1.62元，建議派末期股息每股24.98分，按年跌27%，股東可選擇以現金或以股代息。全年合計每股派息45.53分，按年跌兩成。碧桂園全日跌4.4%，收報9港元，成交約7.7億元。

碧桂園總裁莫斌表示，今年新推權益貨量約7000億元，連同去年底加入的約2600億元貨量，全年權益可售資源約9600億元，並預計今年去化率達65%。他續指，有信心未來3年集團每年權益銷售按年增10%，並要求各項經營指標亦要穩步增長。

連同其合營企業及聯營公司，去年歸屬公司股東權益合同銷售5,706.6億元 ，按年升3.3%；合同銷售面積約6,733萬平方米，同比增長8%。去年權益合同銷售回款約為5,193億元，回款率達到91% 。

今年土地開支約2000億元

集團預期今年土地開支約2000億元，與去年相若，而新業務投入為約100億元。對於「集中供地」，碧桂園認為，政策可令土地供求更相稱，企業有更好的資金安排，集團而言，涉及的22個城市佔集團土儲約21%，認為相關影響有限。

碧桂園去年收入下跌4.7%至4628.6億元。受新冠肺炎疫情影響，部分項目工程進度及樓盤交付 確收放緩， 來自房地產開發的收入下跌5.4%至4493.4億元。去年交付物業所確認收入的平均銷售價格下跌5%至每平方米7980元。

建築機器人及機器人餐廳料明年錄盈利

截至12月底，集團淨借貸比率為55.6%，總借貸下降至約3,264.9億元，相較2019年底下降了11.7%；加權平均借貸成本為5.56%，相較2019年12月底下降了78個基點。碧桂園預計，今年有息負債將降至3000億元。

在新業務方面，莫斌提到，46款建築機器人有18款已進入商業化，料今年下半年建築機器人可以批量生產，有信心明年可以錄得盈利。而機器人餐廳也開了80間，亦有信心明年可以實現盈利。

（第二版新增管理層言論）

相關文章：【業績│內房股】富力地產去年少賺7%末期息削28%至0.62元 淨負債比率降至130%

【業績│內房股】旭輝去年多賺25% 末期息29港仙

【業績】瑞聲去年少賺32% 派末期息0.2元

編輯：吳敏芳