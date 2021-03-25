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【業績│內房股】碧桂園去年少賺11%　末期息減27%至24.98分人幣　

股市 12:43 2021/03/25

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碧桂園 （02007） 去年少賺11.4%至350.2億元（人民幣‧下同），每股盈利1.62元，建議派末期股息每股24.98分，按年跌27%，股東可選擇以現金或以股代息。全年合計每股派息45.53分，按年跌兩成。

連同其合營企業及聯營公司，歸屬公司股東權益合同銷售5,706.6億元 ，按年升3.3%；合同銷售面積約6,733萬平方米，同比增長8%。去年權益合同銷售回款約為5,193億元，回款率達到91% 。

年內，收入下跌4.7%至4628.6億元。受新冠肺炎疫情影響，部分項目工程進度及樓盤交付 確收放緩， 來自房地產開發的收入下跌5.4%至4493.4億元。去年交付物業所確認收入的平均銷售價格下跌5%至每平方米7980元人民幣。

截至12月底，集團淨借貸比率為55.6%，總借貸下降至約3,264.9億元，相較2019年底下降了11.7%；加權平均借貸成本為 5.56%，相較2019年12月底下降了78個基點。

相關文章：【業績│內房股】富力地產去年少賺7%末期息削28%至0.62元　淨負債比率降至130%

【業績│內房股】旭輝去年多賺25%　末期息29港仙

【業績】瑞聲去年少賺32%　派末期息0.2元

編輯：吳敏芳

港股 業績公布 碧桂園（02007）

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