【定向降準】地方債發行高峰或啟動降準 券商估規模不多於1000億

由於近期地方債將迎來發行高峰、繳稅導致資金流出銀行體系，4月流動性可能呈現偏緊的情況。市場預計，人民銀行可能近期進行普惠金融定向降準考核，並向市場投放長期流動性。

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不過，因此前多數銀行已經達到普惠金融定向降準標準的第二檔，進一步下調準備金率的銀行數目不多，因此今年普惠金融定向降準釋放的流動性並不多。

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光大證券預期，2021年普惠金融定向降準將於3月底或4月初落地，但釋放的資金規模相對有限，在500億至1,000億元人民幣之間。

據內地記者梳理，歷年普惠金融動態考核落地時間基本與某旬繳準期重合。現行準備金管理體制下，繳準時間為每月5日、15日、25日，遇假日順延。據此推測，最近的兩個時間點為3月25日、4月6日。

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記者：林衛