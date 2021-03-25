美國疫情騙案金額達3.8億美元 長者損失金額偏高

新冠肺炎肆虐全球範圍，和新冠肺炎相關的騙案數目亦隨之急升。美國有機構表示，美國人在與新冠疫情相關的詐騙中，累計損失了3.82億美元（約29.8億港元），受騙人數亦超過21萬。該機構表示，受騙人群中，長者損失金額偏高。

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）表示，從去年1月開始截至周二（23日），已經有超過21.7萬人向機構提交了與新冠疫情相關的欺詐報告。累計損失金額3.82億美元，損失金額中位數為330美元（約2,574港元）。

美國衛生部門唱反調 質疑阿斯利康疫苗數據過期 【下一頁】

以年齡區分，長者損失金額較高，70歲以上長者平均損失500美元（約3,900港元），80歲以上長者數據和正值壯年，出生於80年代人士一樣，平均都是損失900美元（約7,020港元）。

委員會表示，犯罪分子巧立名目騙取金錢，部分更圍繞政府紓困方案展開，包括騙取現金支票、失業救濟金等等。美國公眾利益研究組織（U.S. PIRG）消費者辯護律師貝克（Lucy Baker）直指騙徒行為惡劣，在民眾擔心自己健康和財務狀況時，拿著騙來的金錢逍遙快活。

美國民間自發推動接種 冬甩店向已打疫苗人士送冬甩 【下一頁】

消費者金融保護局（The Consumer Financial Protection Bureau）表示，在去年收到了逾54.2萬宗投訴，按年增加54%。機構指從2020年4月開始，幾乎每個月都會收到超過3,000宗和疫情相關的投訴。機構代理總監Dave Uejio表示，對數目並不感到驚訝，疫情對全球的衝擊，在消費金融市場早有體現。

除了金錢詐騙外，另一個引人關注的則是身份盜竊問題。美國當局從去年至今，錄得約6萬宗身份盜用案件。騙徒利用騙取到的個人資料，於美國勞工部網站領取失業救濟金。

責任編輯：李俊儀