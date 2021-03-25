【業績│內房股】富力地產：明年年底前符合「三條紅線」要求　去年少賺7%末期息削28%至0.62元

▲ 【業績│內房股】富力地產去年少賺7%末期息削28%至0.62元 淨負債比率降至130%

富力地產 （02777） 於業績會公布，公司將分階段實現「轉綠」，預料最快明年年底前三條紅線「轉綠」達標，又料上半年的銷售目標為600億元。富力地產收報10.28元，跌3.4%，成交1.29億元。

富力地產董事長李思廉預料，今年9月內一至兩條紅線「轉綠」，又於明年年底將三條紅線轉為達標。隨著更多有關三條紅線實施詳情的資料出台，集團預期2021年的信貸狀況可進一步改善。截至去年底，富力持有現金399.5億元。

截至去年全年，集團純利減少6.9%至90億元（人民幣，下同），每股盈利2.53元，末期息減28%至0.62元；全年股息1元。富力指，集團去年財務狀況改善，債務減少374.1億元，淨負債比率大降69個百分點，至130%。

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富力今年銷售目標1500億元人幣

銷售目標方面，集團預料全年協議銷售目標為1500億元，上半年銷售目標為600億元。今年首兩個月協議銷售大幅改善，銷售收入升124%至204.2億元，毛利率為30%至35%。集團表示有信心在今年餘下的時間看毛利率維持同樣的水平，又料今年可售資源為2700億元。

富力指，由於市場狀況仍然不穩，集團透過促銷售、去庫存、抓回款、控支出等綜合措施，使經營現金流量回復正數，同時令毛利率降9.1個百分點至23.7%。集團採納了彈性銷售策略以應付年內不同的市場情況，令去年協議銷售現金回款率達78%。

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編輯：陳韻妍