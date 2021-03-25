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【業績│內房股】富力地產去年少賺7%末期息削28%至0.62元　淨負債比率降至130%

股市 12:31 2021/03/25

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【業績│內房股】富力地產去年少賺7%末期息削28%至0.62元　淨負債比率降至130%

富力地產 （02777） 公布，去年純利減少6.9%至90億元（人民幣，下同），每股盈利2.53元，末期息減28%至0.62元；全年股息1元。富力指，集團去年財務狀況改善，債務減少374.1億元，淨負債比率大降69個百分點，至130%。

富力傳獲廣州國資委營救，詳見【下一頁】

富力指，隨著更多有關三條紅線實施詳情的資料出台，集團預期2021年的信貸狀況可進一步改善。截至去年底，富力持有現金399.5億元。

富力今年銷售目標1500億元人幣

富力指，由於市場狀況仍然不穩，集團透過促銷售、去庫存、抓回款、控支出等綜合措施，使經營現金流量回復正數，同時令毛利率降9.1個百分點至23.7%。集團採納了彈性銷售策略以應付年內不同的市場情況，令去年協議銷售現金回款率達78%。

富力早前折讓1.3%配股集資【下一頁】

今年首兩個月，協議銷售大幅改善，銷售收入升124%至204.2億元；全年協議銷售目標為1,500億元。集團今年預計可售資源為2,700億元。截至去年底，富力擁有的土地儲備權益可售面積約為5,200萬平方米。

相關文章：【業績內房股】旭輝去年多賺25%　末期息29港仙

 

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 純利 每股盈利 富力地產（02777）

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