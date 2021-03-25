▲ 【業績】瑞聲去年少賺32% 派末期息0.2元

瑞聲 （02018） 公布截至2020年12月31日止年度業績，瑞聲去年淨利按年跌32.2%至15.1億元人民幣，主要受上半年疫情對供應鏈的影響，淨利率跌3.6個百分點至8.8%，每股基本盈利1.25元人民幣，重新派末期股息0.2元，全年合共派息0.3元，按年減少25%。瑞聲股價績前跌4.2%，報38.4元，成交2.8億元。

期內，公司收入按年跌4.2%至171.4億元人民幣，毛利跌17%至42.27億元人民幣，毛利率為24.7%。光學業務全年收入為16.3億元人民幣，按年增長52.7%；聲學業務收入為75.6億元人民幣；電磁傳動及精密結構件業務跌11%至68.5億元人民幣。

單計第四季，瑞聲收入47.8億元人民幣，按年下跌9.8%，淨利潤7.56億元人民幣，按年跌0.1%，按季則升75.7%，其中光學業務收入按年增長57.3%至5.36億元人民幣，光學產能利用率、良率持續改善，光學業務的毛利率有了顯著提高，達到21.4%，其中塑膠鏡頭毛利率達到28%。

第四季聲學業務收入為20.7億元人民幣，按年下降7.6%，毛利率按年提升1.6個百分點至31.9%，按季提升5.2個百分點；電磁傳動及精密結構件業務收入升26.5%至19.2億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩