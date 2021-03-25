【業績│手機設備股】瑞聲去年少賺32%　維持40%毛利率目標、今年資本開支料降

▲ 【業績】瑞聲去年少賺32% 派末期息0.2元

瑞聲 （02018） 公佈，去年淨利跌32%至15億元（人民幣，下同），主要受上半年疫情對供應鏈的影響，淨利率跌3.6個百分點至8.8%，每股基本盈利1.25元。瑞聲重新派末期息0.2元，全年合共派息0.3元，按年減少25%。瑞聲股價績前跌4.2%，報38.4元，績後跌幅收窄，最終收報39.65元，跌1.1%，成交近6億元。

期內，瑞聲收入跌4.2%至171.4億元，毛利跌17%至42.27億元，毛利率為24.7%，按年跌3.9個百分點。其中，光學業務全年收入增長53%至16.3億元，聲學業務收入跌7.4%至75.6億元，電磁傳動及精密結構件業務跌11%至68.5億元。

維持40%毛利率目標

瑞聲首席財務官郭丹表示，公司首個WLG玻塑混合鏡頭項目在今年首季度已經出貨，重慶工廠去年已經竣工，捷克工廠預計於今年中完工，將推進WLG鏡頭量產，提升產能利用率。她續指，WLG鏡頭在溫度的穩定性及安全性方面具有優勢，未來將探索進入車載鏡頭領域。

瑞聲去年毛利率水平下降，投資者關係總監黃美娟指，主要因去年聲學產品平均單價下降，但集團將通過控制自身成本及生產技術等改善毛利率，維持40%的毛利率目標。

資本開支方面，瑞聲去年的資本開支約51億元。郭丹預計，由於光學業務產線等大部分投資去年已經完成，預計今年資本開支可至少回落10%至15%。

第四季收入跌一成

單計第四季，瑞聲收入47.8億元，按年下跌9.8%，淨利潤7.56億元人民幣，按年跌0.1%，按季則升75.7%。其中，光學業務收入按年增長57%至5.36億元，光學產能利用率、良率持續改善，光學業務的毛利率有了顯著提高，達到21.4%，其中塑膠鏡頭毛利率達到28%。

第四季聲學業務收入為20.7億元，按年下降7.6%，毛利率按年提升1.6個百分點至31.9%，按季提升5.2個百分點。電磁傳動及精密結構件業務收入升26.5%至19.2億元。

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責任編輯︰梁浩碩、陳健婷