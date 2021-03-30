【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價

三大科技股騰訊(00700)、美團(03690)和小米(01810)先後公布去年業績，當中去年盈利增三成的騰訊成績繼續對辦，盈利大增一倍的小米更是喜出望外，反觀斯人獨憔悴的美團，去年雖多賺一倍卻仍於第四季出現虧損。

縱觀各間大行這3股的最新評級和目標價，大致上對它們續保持正面的評級，即使有個別大行分別下調騰訊和美團的目標價，亦只有小部分。騰訊方面，給予其最進取目標價的高盛認為，騰訊上季盈利及收入大致符合預期，加上尚有兩款大型手遊作品有待在內地市場推出，微信廣告需求龐大和雲計算高增長等因素，看好該股呈現正面的回報機會。

騰訊最新大行評級和目標價一覽：

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相對下，美團獲較多大行下調目標價，主要和其上季錄得虧損，及公司預期未來數季仍見虧損有關。惟給予美團「5字頭」目標價的大和，續看好公司投資社區團購等新業務的策略，有利其擴大潛在市場範圍。

美團最新大行評級和目標價一覽：

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至於落實投資電動車的小米，市場普遍相信其今年的收益前景，將取決於其智能手機的銷情，個別大行亦看好其本季盈利前景。

小米最新大行評級和目標價一覽：

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