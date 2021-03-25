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【業績│物流股】嘉里物流去年核心純利增長33%　環球供應鏈可能於2021年後才恢復正常

股市 12:17 2021/03/25

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【業績│物流股】嘉里物流去年核心純利增長33%　環球供應鏈可能於2021年後才恢復正常

嘉里物流 （00636） 公布，去年核心純利增長33%至18.28億元，核心經營溢利增長20%至33.20億元。嘉里物流去年列帳純利28.96億元，撇除於2019年錄得的出售香港兩間貨倉收益，則增長58%。末期息增加32%至每股23.8仙。

綜合物流業務分部溢利錄得6%增長，達25.83億元。受惠於家居送遞之日用品、電子及醫藥物流的需求上升，香港綜合物流業務增長10%。不過，香港貨倉數目較2019年下降而減少溢利貢獻，影響綜合物流分部之溢利增長。倘有關影響按正常化基準計算，綜合物流業務之分部溢利應會增長8%。

大摩看好順豐入主嘉里物流後前景【下一頁】

國際貨運業務分部溢利增長64%，達10.17億元，佔總分部溢利的28%。國際貨運快速增長，主要由於全球對抗疫用品，以及中國大陸生產及出口的需求急升所帶動。

管理層預期，隨疫苗接種計劃步伐加快，各經濟體將紛紛重啟，有望推動本地消費，從而帶動綜合物流業務復甦，國際貨運業務，需求將保持強勁。今年上半年的整體市況預期與去年下半年大致相若，但波幅較低，環球供應鏈可能於2021年後方才恢復正常。

相關文章：【業績】嘉里建設去年少賺22%售嘉里物流擬派特別息

相關文章：【順豐拓版圖】王衛：順豐與嘉里物流「兩個有需要行埋一齊」　物流市場大暫無計劃裁員

 

編輯：陳韻妍

港股 嘉里物流（00636） 業績公布
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