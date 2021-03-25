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英國資深記者出山寫梅根傳記 出名詞鋒辛辣

環球社會熱點 12:11 2021/03/25

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英國哈里王子與夫人梅根的訪問引起轟動，英國資深記者鮑爾（Tom Bower）接受六位數英鎊的酬勞，以梅根為主角寫新傳記。據悉，鮑爾這本新書未獲哈里梅根授權，梅根料也不會接受訪問。再加上鮑爾的詞鋒一貫辛辣，英媒更引述消息人士形容梅根本人也會怕這本書。

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英媒引述消息人士指，現年74歲的鮑爾接受六位數英鎊的酬勞，將於明年動筆寫一本以梅根（Meghan Markle）為主角的新傳記。鮑爾打算進行為期一年的研究，包括訪問梅根父親馬克爾（Thomas Markle）、哈里梅根的朋友和前員工，再寫下梅根的故事。

英媒形容鮑爾的詞鋒尖酸辛辣（Acid-penned），甚至引述消息人士指鮑爾出版的新書，將會令到梅根也恐懼（Meghan will be dreading）。但英媒同時引述消息人士指，梅根認為連日來身陷輿論風波之際，鮑爾的新書就有如炸藥（dynamite），因此不會接受鮑爾訪問。

鮑爾曾為英國首相約翰遜（Boris Johnson）等多個名人寫傳記，於2018年更以英國王儲查理斯（Prince Charles）為主角，出版王室傳記《Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles》。

責任編輯：鄭錦玲

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