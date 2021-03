英國資深記者出山寫梅根傳記 出名詞鋒辛辣

英國哈里王子與夫人梅根的訪問引起轟動,英國資深記者鮑爾(Tom Bower)接受六位數英鎊的酬勞,以梅根為主角寫新傳記。據悉,鮑爾這本新書未獲哈里梅根授權,梅根料也不會接受訪問。再加上鮑爾的詞鋒一貫辛辣,英媒更引述消息人士形容梅根本人也會怕這本書。

英媒引述消息人士指,現年74歲的鮑爾接受六位數英鎊的酬勞,將於明年動筆寫一本以梅根(Meghan Markle)為主角的新傳記。鮑爾打算進行為期一年的研究,包括訪問梅根父親馬克爾(Thomas Markle)、哈里梅根的朋友和前員工,再寫下梅根的故事。

英媒形容鮑爾的詞鋒尖酸辛辣(Acid-penned),甚至引述消息人士指鮑爾出版的新書,將會令到梅根也恐懼(Meghan will be dreading)。但英媒同時引述消息人士指,梅根認為連日來身陷輿論風波之際,鮑爾的新書就有如炸藥(dynamite),因此不會接受鮑爾訪問。

鮑爾曾為英國首相約翰遜(Boris Johnson)等多個名人寫傳記,於2018年更以英國王儲查理斯(Prince Charles)為主角,出版王室傳記《Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles》。

