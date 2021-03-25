【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）

▲ 【業績|中移動】中移動全年多賺1% 全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘

中移動 （00941） 去年盈利增加1.1%至1078億元人民幣，中移動宣派末期息1.76港元，連同已派發中期股息1.53港元，全年派息3.29港元，按年增加約1.23%。中移動半日報51.95元，為近一個月低位，以中午收市價計，中移動周息率逾6.3厘。中移動公布業績後跌幅加劇，收報51元，跌2.1%，成交47.8億元。

中移動早前傳出考慮在美國除牌預託證券後到A股上市集資，中移動董事長楊杰於表示，公司注意到內地資本市場近年來出台了一系列新政策，為紅籌企業回A提供了有利環境，正在積極地跟蹤、及時地研究溝通相關政策。

楊杰表示，由於公司在國內有大量客戶，相信回A有利於公司發展，也將使廣大客戶有更多的機會分享公司成長發展的收益。下一步有確定消息，公司也會按照監管要求及時披露。

中移動據報考慮在美國除牌後回A，可見【下一頁】

中移動去年營運收入為7681億元（人民幣，下同），按年增長3%，當中通訊服務收入按年增3%至6957億元。若以家庭市場、政企市場分類，中移動去年有線寬帶收入按年增17%至808億元，而應用及訊息服務收入增22%至1010億元。

以EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利），中移動去年少賺3.7%至2851億元。與另外兩家內地電訊服務商相比，中移動EBITDA變幅稍遜於中國電信 （00728） 、聯通 （00762） ，中電信去年EBITDA增1.4%，而聯通EBITDA就跌0.2%。

5G發展方面，中移動至去年底移動用戶9.42億戶中，1.65億戶為5G用戶，淨增1.62億戶。2020年，中移動5G相關投資1,025億元，佔全年資本開支1806億元逾一半，全年新建約34萬個5G基站、累計開通39萬個5G基站。

今年資本開支上，中移動預計投入1836億元，當中1100億元用在5G發展，預期今年新建約12萬個2.6GHz基站，並擬與中國廣電聯合採購700MHz基站40萬站以上，於2021年至22年建成投產。

中移動表示，今年目標令5G用戶升至2億戶，力爭移動ARPU企穩回升。中移動去年移動ARPU為47.4元，跌幅按年收窄4個百分點。

宏觀來看，楊杰在電話會議中亦表示，早前5G終端比較單薄，覆蓋率不足，但隨著近幾年來，5G有更廣闊的應用場景，從目前建設來看，5G平台已搭建好。他預計，未來5G市場十分龐大，需要靠三大運營商聯手合作打造市場。

另外，中移動公布擬更換核數師，主要由於公司使用羅兵咸永道為核數師達到內地監管要求的服務年限，建議委聘畢馬威事務所替代。

（第二版新增﹕電話會議內容）

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編輯：麥德銘