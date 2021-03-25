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【港交所388】美SEC增外國企業除牌機制 或使中概股轉投本港上市 港交所半日升3%

股樓投資 12:35 2021/03/25

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美國證券交易委員會（SEC）昨日（24日）發聲明指，將採取一項由國會通過的措施，如外國公司不遵守美國的會計審核標準，便會將有關公司由美國證券交易所中除牌。

【蒙牛乳業2319】蒙牛去年純利跌14% 末期息增48% 績後股價受壓跌2.9%  詳情請看[下一頁]

SEC指，修正案要求外國公司需證明並非由外國政府實體所擁有或控制，以及要求披露有關審計安排，以及受政府影響的訊息。SEC通過「臨時最終修正案」，確保其能快速跟進有關除牌機制。目前SEC正向公眾諮詢有關除牌的審核標準，修正案要求SEC頒布法規，要求公司在法規頒布後的90日內提交文件。

【大行點睇】業績大致符合預期 不過大摩嫌公司有兩點未夠清楚？  詳情請看[下一頁]

消息或會吸引更多中資股轉投本港上市，而在港第二上市的中資美股融集地點或只餘香港。近日有傳滴滴出行擬赴美上市，目標估值最少1000億美元，未知相關法規會否影響其上市計劃，或使其轉向來港上市。

港交所今早曾跌至421元，創一個月新低，現時回升3.4%，報450.4元，成交25.5億元。

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撰文 : 趙家盈

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