▲ 【大行看法】星展：美證監修正案加快中概股回流利好港交所 現時是買入新經濟股時機

美國證券交易委員會正採取初步措施執行《外國公司問責法》，昨美股科技股跟隨急跌，星展（香港）香港及中國內地股票策略師林子津認為，該措施會加快美國上市的公司離開美國市場，更加大機會考慮來港上市，利好港交所 （00388） ，但仍需視乎拜登會否進一步監管美國上市的中概股。

隨通貨膨脹擔憂加劇及國債收益率飆升，市況持續不穩，新經濟股近期不斷向下走。不過，林子津認為，現時為買入新經濟股的時機，雖然內地監管力度愈來大，惟持樂觀態度認為對公司盈利前景影響不大，能繼續之前增長路線。星展予恒指未來12個月目標為33400點，主要考慮到今年經濟進一步復甦。

全球開始接種新冠肺炎疫苗，林子津看好傳統經濟股及金融股能反彈，經濟復甦，借款的需求上升有利金融股表現。他建議，進取的投資者可佈局在旅遊及航空業，因現時股價尚未反映經濟復甦，其風險回報亦較高。

星展表示增持航空股，內地汽車、券商、內險和內銀股等；減持香港及內地電訊商股、香港房地產信託基金、及生物科技股等。

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記者：謝卓榮