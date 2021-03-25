▲ 【SPAC】美證交會據報加強對SPAC審查 要求華爾街投行提供SPAC相關交易資料

SPAC（特殊目的收購公司）熱潮持續，路透社引述消息報道，美國證券交易委員會（SEC）上周向華爾街各投行致函，要求其提供關於SPAC或相關交易的信息，及保薦人如何管理SPAC相關的風險。

報道指，SEC要求投行自願提供有關SPAC費用、交易量等方面的信息，也要求披露相關的盡職調查、報告及內部風控等信息，目前雖未上升至正規調查的層次，但基於信件來自執法部門，暗示可能是正式調查的前奏。

馬時亨指，若SPAC落入無公信力團隊將好大鑊【下一頁】

據Refinitiv數據，SPAC今年來的集資額已達破紀錄的1700億美元，超越去年的1570億美元。SPAC上市方式令初創公司更容易接觸到投資者，法規監管也較傳統的上市模式為少。

SEC月內便曾警告，投資者不要純粹因為「明星」效應而湧入SPAC市場，並稱當局正密切關注SPAC的披露及其他存在的結構性問題。

相關文章：【SPAC】WeWork據報以SPAC方式上市 估值大縮水至702億元

相關文章：【新世界發展】鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億元

編輯：陳韻妍