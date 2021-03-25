【蒙牛乳業2319】蒙牛去年純利跌14% 末期息增48% 績後股價受壓跌2.9%

蒙牛乳業（02319）公布截至去年12月底止全年業績，營業額760.4億元（人民幣，下同），按年減少3.8%，純利35.3億元，按年減少14.1%；每股基本盈利0.897元，派每股末期息0.268元，按年增加48.1%，上年同期派0.181元。蒙牛績後股價受壓，開市跌2.9%，報40.65元。

年內如扣除2019年處置的石家莊君樂寶乳業及收購貝拉米業務的收入，去年可比業務收入按年增長10.6%，為750億元。雖然原料鮮奶價格有所上升，但由於產品結構顯著優化，毛利率較去年同期輕微上升0.1個百分點至37.7%。

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其中，液態奶收入按年減0.2%至677.5億元，佔整體收入的89.1%；；冰淇淋收入為26.3億元，按年增2.8%，佔整體收入3.5%；奶粉收入45.7億元，按年跌41.9%，佔總收入6%。

蒙牛指，公司去年投入額外費用作疫情防控及營銷，以及向全國一萬多間醫院及抗疫相關機構捐贈現金及乳製品，此一系列舉措導致額外成本增加，令利潤有所下降。

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記者﹕郭秀慧