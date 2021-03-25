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【Bitcoin】富達擬推出美國首隻比特幣ETF　已向SEC申請

股市 11:29 2021/03/25

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【Bitcoin】富達擬推出美國首隻比特幣ETF　已向SEC申請

比特幣（bitcoin）愈來愈受機構投資者歡迎，Tesla（美：TSLA）也接受比特幣付款。美資基金公司富達投資也準備推出美國首隻比特幣ETF，並已向美國證交會（SEC）申請。富達比特幣ETF命名為Origin Bitcoin Trust，ETF將通過富達比特幣指數，跟蹤比特幣表現。

富達比特幣指數是通過多個主流加密貨幣交易所，包括Coinbase及Bitstamp的比特幣報價，編製而成。

美圖買比特幣及以太幣，詳見【下一頁】

富達指，近年數字資產生態系統顯著增長，為投資者創造了一個日益強大的市場，機構需求也會加速。富達是首批涉足加密貨幣的金融機構，2014年開始開採比特幣及以太幣，2018年成立富達數字資產公司，主要負責加密貨幣託管及交易。

現時加拿大已批准了兩隻比特幣ETF，其中Purpose Bitcoin ETF於今年2月中旬推出，於上市首幾小時的交易額，已達1億美元。

相關文章：【Tesla】Tesla美國官網接受比特幣付款　馬斯克：不會轉換為法定貨幣

相關文章：【Bitcoin】比特幣曾升穿60000美元水平　Tesla帳面賺93億、近乎一座超級工廠成本

相關文章：【bitcoin】蓋茨稱不是比特幣粉絲　寧投資會「製造產品」的企業也不投資比特幣

美股 ETF Tesla 美國 比特幣 富達

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【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法
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