【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團據報大幅提高支付寶手續費 　傳為提高估值謀求上市

▲ 外電報道，螞蟻集團為提高估值，大幅調高旗下支付寶的交易服務費抽成。

阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團去年被叫停上市後，一直未有關於上市的新進展，早前更有消息指，部分投資者把其估值大幅下調，引發外界疑慮。外電今早再報道，消息人士透露，現時螞蟻仍未放棄其上市計劃，為抵消早前因監管風波而造成的估值損失，螞蟻今年已把旗下支付寶部分交易服務費抽成上調8成，螞蟻未有回應有關報道。

螞蟻集團估值傳縮水逾3分之1，詳情可看﹕【下一頁】

外電報道，多名螞蟻的金融機構合作夥伴透露，他們已同意在今年起，把支付寶向他們收取的交易服務費抽成上調8成。

報道引述相關消息人士指，螞蟻集團現時仍尋求上市，為彌補從去年年底下降的估值，集團擬從部分監管較少的範圍著手，以提高盈利。

一名不願透露姓名的銀行管理層表示，由於該行依賴支付寶拓展營運業務，螞蟻集團議價能力很大。他認為，儘管近月監管部門加強對螞蟻監管，但政府能夠從中參與的角色很小。

部分借貸公司則表示，除今年以外，他們已同意螞蟻在明年繼續調高交易服務費。他們指，現時螞蟻集團仍主導市場，他們不能失去與螞蟻集團合作的機會。



螞蟻集團跟阿里巴巴監管過程

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據螞蟻集團去年招股書顯示，螞蟻集團有兩大主要收入來源，其一為數字支付與商家服務收入，主要按照交易金額的一定百分比向商家收取交易服務費，佔螞蟻總收入35.9%。其二為數字金融科技平台收入，主要向微貸科技、理財科技、保險科技合作夥伴收取技術服務費，佔總收入63.4%，詳情如下﹕

計算方法 佔數字金融科技平台收入 微貸科技 按照合作夥伴獲得利息收入的一定百分比收費 39.4% 理財科技 按照對方實現資產管理的一定百分比收費 15.6% 保險科技 按照合作夥伴相應收取保費的一定百分比收費 8.4%

截至去年6月底12個月，支付寶總支付交易規模為117.9萬億元（人民幣，下同），為中國最大數字支付服務提供商，其流動應用程式服務超過10億用戶和8000萬個商家。

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編輯﹕賴奕羚