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【A股布局】每3.2日就有一隻新股打退堂鼓 「帶病闖關」惹關注

股樓投資 12:11 2021/03/25

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今年來，擬上科創板的新股撤回申請的情況持續上升，分析指當局加緊抽查，導致未符條件，又諗住「博懵」的企業知難而退，這個現象已引起當局關注。

【蒙牛乳業2319】蒙牛去年純利跌14% 末期息增48% 績後股價受壓跌2.9%，請按【見下頁

數據顯示，截至3月24日，已有28家企業終止在科創板IPO，26家為主動撤回，暴露了「帶病闖關」的問題。

早前，證監會主席易會滿曾言：「據初步掌握的情況看，並不是說這些企業問題有多大，更不是因為做假帳撤回，其中一個重要原因是不少保薦機構執業質量不高。」換言之，很多保薦人可能把關不力，若這個現象持續，一定程度會影響券商來自IPO的收入。

【大行點睇】業績大致符合預期 不過大摩嫌公司有兩點未夠清楚？，請按【見下頁

事實上，企業臨時縮沙跟證監發布的《首發企業現場檢查規定》有關，按規定當局會排人到公司查帳、檢視生產狀況，還會約見主要供應商及客戶。

據了解，撤回申請的企業不乏有名的獨角獸，如有望成「激光雷達第一股」的禾賽科技、生產可折叠顯示屏的柔宇科技。

【延伸閱讀】職場熱話：快踏入三十歲關口 猶豫應否轉行  網友熱烈回應，請按【見下頁

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記者：林衛

IPO 易會滿 A股 科創板

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