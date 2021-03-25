【有相睇】2017年買日出康城新盤　近期賣樓帳面僅賺5600　何解業主咁急沽貨？

雖然樓市旺，但仍有業主要蝕讓，日出康城晉海II兩房單位，日前以892.8萬元易手，原業主持貨約3年多，帳面只賺約5,600元，料蝕使費離場。

單位相片

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中原伍錦基說，上述單位為第5B座高層D室，實用面積474平方呎，原則兩房間隔，座向西北方，享園景，去年11月開價960萬元放盤，終累減67.2萬元，以892.8萬元易手，實用呎價18,835元。資料顯示，原業主於2017年12月以892.24萬元買入單位，持貨逾3年，現轉手賬面僅賺5,600元，但扣取佣金、稅項等開支後，料需蝕使費。

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據了解，原業主收樓後未曾入住，以及出租單位，因打盤「換貨」才賣樓套現。若看代理提供之相片，單位內櫳極新。

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