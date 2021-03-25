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東盟半導體板塊仍有支持

宏觀解讀 11:12 2021/03/25

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近期，美國國債孳息率上升，原因是市場擔心經濟復甦帶來通脹過熱，最後把公司的盈利增長蠶食。在資金輪動之際遇上孳息率上升，並不表示要放棄增長型股票，相反，我們看到對股票的胃納更大、更多元化的升幅。因為市場是前瞻性的，並且往往引領著經濟週期。在2020年低息的環境中，科技股表現通常優於牛市初期，但由於現時仍處於經濟復甦的早期，科技股應該還有充足的上升空間。

結構性趨勢推動半導體行業。5G的時代來臨，其超卓的連接將會推動創新科技應用，從而推動新一代移動網絡，例如5G智能手機銷售和半導體的出貨量。這是電子通訊行業中已被廣泛接受。而在汽車行業中，電動及自動駕駛汽車越來越普及，這些汽車的駕駛系統需要更先進的半導體晶片，這亦推高了半導體的需求。對於半導體公司來說，最近炒得熱烘烘的晶片短缺是正面的訊號，因為這些消息都顯示了半導體晶片的需求日益上升，而且這是結構性的趨勢。

新加坡的科技股板塊是東盟中估值最低的。目前，新加坡的科技股行業市盈率大概為12.8倍，比起馬來西亞的28.6倍和泰國的42倍低得多。區內的科技股公司各有其特色，例如有直接受惠於5G科技、汽車板塊復甦和消費電子零部件需求上升。各位投資者可以在當中尋寶，尋找出有上升空間的相關公司。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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