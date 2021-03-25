【創科人才】科技園招募新一屆創科未來領袖   學士畢業生薪酬25000元

為培育新一代創科專才，應對業界日益增長的人才需求，香港科技園公司宣布「明日創科領袖培訓計劃」（Technology Leaders of Tomorrow Programme, TLT 計劃）招募新一屆成員。計劃現已開始接受報名，並於4月15日23時59分截止申請。

【創科人才招聘】科學園網上職業博覽開鑼 供逾2,400個創科職位（附登記連結）

TLT 計劃涵蓋持續培訓及研發技術支援，並為專才提供科學園科技公司的全職工作。本屆計劃的主題為「Start Now, Impact Tomorrow」，將與27間夥伴企業合作，預計為學員帶來達48個工作機會，包括人工智能及機械人技術、生物醫療科技、數據及智慧城市以及金融科技等領域，數字較去年大幅增加。計劃亦加強與科學園以外的科技公司合作，連繫更多業界領先的初創及企業。

今屆學員將同樣接受為期兩個月的創科及領導才能培訓，其後於計劃內其中一所夥伴企業進行24個月的全職研發工作，以提升其科研及商業技能。在計劃完結後，「香港科技園創科學院」亦將為畢業學員提供全方位的領導才能培訓及指導。

去年6成申請者有碩士或博士學位

計劃歡迎主修科學系、工程學系、數學系或其他相關學科，並於近三年內畢業的大學生申請。學士畢業生的薪酬為港幣$25,000元，碩士畢業生為港幣$30,000元，而博士畢業生則為港幣$45,000元。

而根據去年該計劃數據概覽，收到超過600份本地及海外申請，當中60%申請者擁有碩士或博士學位、 80%為本地大學畢業生，五大主修學系分別為。計算機科學、工程、生物、資訊科技或數據科學。

【培訓計劃】信和集團「青年躍動計劃」向年輕人招手 應對物管龐大人才需求

責任編輯：蘇穎琪