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【Tesla】Tesla宣布接受用Bitcoin買車　率先在美國地區推行

科技 11:03 2021/03/25

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Tesla最近宣布接受美國地區居民以比特幣購買旗下車款，更有網民聲稱已經成功以比特幣購得Tesla。

比特幣（Bitcoin）的認受性進一步提升，愈來愈多商戶已開放接受顧客以比特幣付款，Tesla最近就宣布接受美國地區居民以比特幣購買旗下車款，更有網民聲稱已經成功以比特幣購得Tesla。

【Tesla】涉收集個人數據　中國政府禁Tesla進入及停放軍事敏感區域

Bitcoin近期價格持續上升，不過目前的廣泛流動性仍有待提高，只能在某些市場與極小部份零售市場上使用。特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在 Twitter上指，Tesla已經接受比特幣付款，且不會將其轉換成法定貨幣，但未有透露更多支付細節。不過，這可能會引致另一方面的問題，Tesla的資產負債表以美元為單位支出建造車輛的成本，至於Bitcoin收入則無法確認。

此外，Tesla的官方網站亦有指導買家如何透過比特幣購買Tesla，不過買家須以無痕視窗開啟網頁。Tesla表示，目前只接受美國本土客戶使用比特幣付款，將來或會考慮開拓其他新的市場。

【電動車】Tesla電池組成本較同業低24%　競爭對手在10年內難以超越

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責任編輯：施雯雯

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