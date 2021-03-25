  • 23°C
香港時間 : 2021325日 (四) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓再射導彈 菅義偉斥威脅區域安全

環球社會熱點 11:21 2021/03/25

分享：

南韓和美國早先確認，北韓周末曾發射兩枚導彈，事件引來民眾再度關注北韓對區域安全形成的威脅。日本周四（25日）表示，偵測到北韓再發射2枚導彈，但未有飛入日本領海及領空。日本首相菅義偉強烈譴責北韓有違聯合國制裁決議，表示將會與美國總統拜登商討對北韓政策。

日本政府官員透露，導彈從北韓東邊海岸射出，最終落在日本海域以外海域，未對日本構成直接威脅。南韓亦軍方確認，北韓向日本海域發射了兩枚「不明飛行器」（unidentified projectiles），射程有450公里，正在分析有關數據。

北韓連射兩枚短程導彈 拜登仍期待與金正恩對話 【下一頁】

菅義偉表示，是次為北韓相隔一年後，再次發射彈道導彈。南韓媒體《韓聯社》引述軍方人士消息指，該類導彈無論射程長短，都違反聯合國安理會對北韓的制裁決議。

菅義偉強烈譴責北韓，表示發射導彈事件對地區安全和平構成了威脅。他表示將會在下月到訪美國時，與拜登「徹底討論」（thoroughly discuss）北韓議題。

北韓諷刺美國玩「廉價把戲」 拒同拜登對話 【下一頁】

美國和南韓周二（23日）確認北韓曾於周末發射兩枚巡航導彈，但美國官員表示北韓發射的只屬低端導彈，並未違反任何聯合國安理會決議。拜登其後亦表示與北韓政府間沒有太大轉變。

責任編輯：李俊儀

相關文章

以色列疫苗接種全球最快 內塔尼亞胡選舉仍失利
2021/03/24
以色列疫苗接種全球最快 內塔尼亞胡選舉仍失利
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
2021/03/24
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
【新冠疫苗】約翰遜警告歐盟 阻疫苗出口勢成輸家
今日
【新冠疫苗】約翰遜警告歐盟 阻疫苗出口勢成輸家
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
今日
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
外交 聯合國 核武 譴責 菅義偉 拜登 媒體 制裁 北韓 日本海

下一篇文章

【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

緬甸7歲女童家中被軍方射殺 19歲哥哥被捕及毆打（第二版）
緬甸7歲女童家中被軍方射殺 19歲哥哥被捕及毆打（第二版）
約翰遜認衰 對最初英國防疫措施感後悔
約翰遜認衰 對最初英國防疫措施感後悔
留英港女生視訊男友自縊 事發前被停課情緒不穩定
留英港女生視訊男友自縊 事發前被停課情緒不穩定
【阿斯利康疫苗】意大利有人接種後死 醫護被起訴誤殺
【阿斯利康疫苗】意大利有人接種後死 醫護被起訴誤殺
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間11:00）
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮