北韓再射導彈 菅義偉斥威脅區域安全

南韓和美國早先確認，北韓周末曾發射兩枚導彈，事件引來民眾再度關注北韓對區域安全形成的威脅。日本周四（25日）表示，偵測到北韓再發射2枚導彈，但未有飛入日本領海及領空。日本首相菅義偉強烈譴責北韓有違聯合國制裁決議，表示將會與美國總統拜登商討對北韓政策。

日本政府官員透露，導彈從北韓東邊海岸射出，最終落在日本海域以外海域，未對日本構成直接威脅。南韓亦軍方確認，北韓向日本海域發射了兩枚「不明飛行器」（unidentified projectiles），射程有450公里，正在分析有關數據。

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菅義偉表示，是次為北韓相隔一年後，再次發射彈道導彈。南韓媒體《韓聯社》引述軍方人士消息指，該類導彈無論射程長短，都違反聯合國安理會對北韓的制裁決議。

菅義偉強烈譴責北韓，表示發射導彈事件對地區安全和平構成了威脅。他表示將會在下月到訪美國時，與拜登「徹底討論」（thoroughly discuss）北韓議題。

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美國和南韓周二（23日）確認北韓曾於周末發射兩枚巡航導彈，但美國官員表示北韓發射的只屬低端導彈，並未違反任何聯合國安理會決議。拜登其後亦表示與北韓政府間沒有太大轉變。

責任編輯：李俊儀