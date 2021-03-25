【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠

▲ 意大利警方應歐盟要求，前往阿斯利康設於當地的廠房搜獲2,900萬劑疫苗。

歐盟指控藥廠阿斯利康交付疫苗數量不足，考慮限制阿斯利康疫苗出口英國。意大利媒體報道，歐盟早前要求意大利警方前往阿斯利康設於當地的廠房搜查，並指阿斯利康私藏近3,000萬劑疫苗準備運往英國。但阿斯利康藥廠則發表聲明，否認私藏疫苗運往英國。

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意大利報章《La Stampa》當地周三（24日）報道，意大利警方上周六（20日）應歐盟委員會要求，前往阿斯利康（Astrazeneca）設於羅馬以東的阿納尼（Anagni）的廠房進行搜查。據悉，意大利警方於廠房内發現約有2,900萬劑阿斯利康疫苗，認為藥廠是要將這批疫苗運送至英國。

但阿斯利康發表聲明，否認意大利警方搜獲的這批疫苗是要送往英國。該藥廠表示，這批疫苗是於歐盟以外地區生産，並運至阿納尼的工廠進行入樽工序。阿斯利康稱，除了出口1,300萬劑至世衛率領的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）國家以外，目前沒有其他出口至歐盟以外地區的計劃。

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阿斯利康指廠房内其餘1,600萬劑疫苗仍有待進行品質管制，預計本月最後一周可向歐盟國家交付其中近1,000萬劑，至於餘下劑量將於完成品質管制後交付。

阿斯利康曾承諾今年首季可向歐盟交付1.2億劑疫苗，但該公司本月初預計首季只能交付約3,000萬劑，僅達最初承諾交貨量的四分之一。

責任編輯：鄭錦玲