【業績│內險股】新華保險去年純利跌1.8% 新業務價值跌6%

▲ 新華保險今早公佈業績。

新華保險 （01336） 公佈去年全年業績，純利跌1.8%至142.9億元（人民幣，下同）；總收入按年升18.5%， 為2038.6億元；去年新業務價值按年跌6.1%，為91.82億元。擬派發每股股息1.39元。

新華保險今早微升0.18%，最新報28.65元。

全年公司總保費收入為1595.1億元，按年增長15.5%，增幅為新華上市以來最高。其中，長期險首年保費按年增長53.7%，為390.2億元；短期險保費按年增8.8%，為75.25億元；續期業務保費為1129.6億元，按年增長6.8%。

截至去年12月底，續期保費佔總保費比例維持在70.8%高位；長期險首年期交保費佔長期險首年保費比例為73.5%；健康險長期險首年保費佔長期險首年保費比例26.5%。

以渠道分類，個險渠道保費收入按年升8.3%，為1174億元；銀保渠道保費收入升45.6%，為397.3億元；團體保險保費收入微跌0.5%，為23.83億元。

儘管去年全年新業務價值有所下跌，但管理層在電話會議上表示，新華保險去年8月份擬嘗試線上銷售，下半年新業務價值率有所上升。

展望未來，首席執行官兼總裁李全表示，新冠疫情令客戶對健康及財富管理的認識有很大轉變，加上老齡化社會為大趨勢，國家在健康及養老戰略部署上有很大安排，他預料，未來年金保險市場將有大量發展及增長空間。

此外，副總裁李源則指，受新冠疫情影響，由於代理人減少與客戶面對面會面，健康險比較複雜的產品去年銷售額度錄得下滑。不過他預計，在後疫情時代，客戶對重疾險購買欲望將會提升。

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編輯﹕賴奕羚