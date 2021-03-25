越八成企業促請政府盡快落實稅務優惠及期望企業教練支援

香港新冠肺炎疫情持續，市場走勢低迷，維多利亞青年商會主辦之「innoBrand 2021 創意品牌之逆境重生」旗艦活動開幕禮上，發佈一份網上調查有關2021年疫情下對香港各行業之影響，是次調查於 2021 年 1 月至 2021 年2月期間，一共收到595 份來自各行各業中小微企業回覆問卷，當中服務業佔27.1%, 其次製造業佔10.6%及零售業佔8.9%等。

調查結果顯示雖然大部份企業之業績都在不同程度上受到疫情影響，竟有接近2%企業業績逆市增長，該企業之營運模式都是充滿創新精神，顯示創意不但充分發掘企業的潛能，亦是成功的第一關鍵，建議政府加強對創新企業的支援。

- 85企業認為提升稅收優惠

- 94%企業認為新冠疫情對公司造成壓力

- 98%企業認為應給予大學生實習機會，增加「公司創意」

- 97%企業認同「企業教練」對生意提升有正面作用

- 98.8%企業認同增加「商業網絡」變得更為重要

開幕禮的主講嘉賓李根興博士提出三個逆境重生的要點：

1）不同界別之企業可考慮成立協同關係，互補不足，增強競爭力。

2）企業為顧客提供獨特的附加服務，增添客戶個性化高質體驗。

3）企業可制定感性營銷策略，提升產品及服務之傳播力。

▲ 另一位主講嘉賓ACMA學院教練周志昌先生導出「企業指引」的概念，並即場與來自各行各業的企業嘉賓交流。

▲ 維多利亞青年商會財務長陳孟昇表示創意是企業逆境重生中最重要的元素之一。

▲ 行政會議非官守議員召集人陳智思帶領一眾企業逆境重生。蔣頌賢先生，林育泉會長，陳智思議員，袁裕治先生，李韋晴小姐 (左至右順排）

維多利亞青年商會旗艦活動 innoBrand 自 2006 年起，致力宣傳企業創新精神。2020年新冠肺炎疫情令全球經濟活動近乎癱瘓，為協助企業在疫情中渡過難關，開展企業教練計劃，教練協助各參與企業找出自身盲點，重新佈局，穿越極限，突破自我的固有模式直到成功為止。其中有美容公司表示透過企業教練的指引，業績提升了150%，成功歸於有教練專業協助。結果令人相當鼓舞，所以我們2021年再接再厲，期望可以協助更加多企業逆境重生。



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