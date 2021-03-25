越八成企業促請政府盡快落實稅務優惠及期望企業教練支援

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香港新冠肺炎疫情持續，市場走勢低迷，維多利亞青年商會主辦之「innoBrand 2021 創意品牌之逆境重生」旗艦活動開幕禮上，發佈一份網上調查有關2021年疫情下對香港各行業之影響，是次調查於 2021 年 1 月至 2021 年2月期間，一共收到595 份來自各行各業中小微企業回覆問卷，當中服務業佔27.1%, 其次製造業佔10.6%及零售業佔8.9%等。
調查結果顯示雖然大部份企業之業績都在不同程度上受到疫情影響，竟有接近2%企業業績逆市增長，該企業之營運模式都是充滿創新精神，顯示創意不但充分發掘企業的潛能，亦是成功的第一關鍵，建議政府加強對創新企業的支援。
- 85企業認為提升稅收優惠
- 94%企業認為新冠疫情對公司造成壓力
- 98%企業認為應給予大學生實習機會，增加「公司創意」
- 97%企業認同「企業教練」對生意提升有正面作用
- 98.8%企業認同增加「商業網絡」變得更為重要
開幕禮的主講嘉賓李根興博士提出三個逆境重生的要點：
1）不同界別之企業可考慮成立協同關係，互補不足，增強競爭力。
2）企業為顧客提供獨特的附加服務，增添客戶個性化高質體驗。
3）企業可制定感性營銷策略，提升產品及服務之傳播力。
維多利亞青年商會旗艦活動 innoBrand 自 2006 年起，致力宣傳企業創新精神。2020年新冠肺炎疫情令全球經濟活動近乎癱瘓，為協助企業在疫情中渡過難關，開展企業教練計劃，教練協助各參與企業找出自身盲點，重新佈局，穿越極限，突破自我的固有模式直到成功為止。其中有美容公司表示透過企業教練的指引，業績提升了150%，成功歸於有教練專業協助。結果令人相當鼓舞，所以我們2021年再接再厲，期望可以協助更加多企業逆境重生。
（資料由客戶提供）