【中概股股災】美國SEC落實外國公司問責法案　百度跌9%領跌科技股、港交所掉頭大升

美國證監會SEC周三公布落實《外國公司問責法案（Holding Foreign Companies Accountable Act）》，若在美國上市的外國公司連續3年不遵守美國審計標準，SEC須將它們從美國退市，有關要求被視為針對中概股的法案。SEC發聲明將執行《外國公司問責法案》後，中概股全綫急挫，香港科技股今早延續跌勢，但其後跌幅收窄。恒生科指急挫近半成，低見7642點，半日報7887點，跌1.9%。

《外國公司問責法案》被視為加快中概股回流的因素，港交所 （00388） 開市報432.2元，一度跌至421元，後拗股倒升，半日報450.4元，升3.4%，盤中曾高見450.8元。

美證監修正案：公司須遵守美審計標準 否則退市 中概股全綫急瀉【下一頁】

騰訊 （00700） 業績符預期，低開3.7%，開市報600元，盤中曾低見588.5元，半日報609.5元，跌2.2%，重回600關。小米 （01810） 半日插4.4%，現報23.9元。

其他在美股有上市的中資科技股，阿里巴巴 （09988） 低開半成，開市報218.6元，盤中低見215.2元，半日報220.4元，跌4%。百度 （09888） 半日跌9%，創上市新低，盤中低見222元，半日報228.6元。京東 （09618） 半日跌4.4%，網易 （09999） 跌3%。

美國掛牌的中概股昨晚暴跌，騰訊旗下的騰訊音樂（美：TME）大跌23.3%，收報20.4美元，唯品會（美：VIPS）亦大跌21.4%，收報35.81美元，愛奇藝（美：IQ）亦跌19.9%，收報23.17美元。早前曾熱炒的電動車中概股亦大跌，龍頭股蔚來汽車（美：NIO）收跌10.3%，報36.96美元。小鵬汽車（美：XEPV）更大跌15%，收報30.85美元；理想汽車（美：LI）現跌13.2%，收報22.89美元。

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編輯：吳敏芳