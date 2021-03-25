  • 23°C
香港時間 : 2021325日 (四) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股股災】美國SEC落實外國公司問責法案　百度跌9%領跌科技股、港交所掉頭大升

股市 12:41 2021/03/25

分享：

美國證監會SEC周三公布落實《外國公司問責法案（Holding Foreign Companies Accountable Act）》，若在美國上市的外國公司連續3年不遵守美國審計標準，SEC須將它們從美國退市，有關要求被視為針對中概股的法案。SEC發聲明將執行《外國公司問責法案》後，中概股全綫急挫，香港科技股今早延續跌勢，但其後跌幅收窄。恒生科指急挫近半成，低見7642點，半日報7887點，跌1.9%。

《外國公司問責法案》被視為加快中概股回流的因素，港交所 （00388） 開市報432.2元，一度跌至421元，後拗股倒升，半日報450.4元，升3.4%，盤中曾高見450.8元。

美證監修正案：公司須遵守美審計標準　否則退市　中概股全綫急瀉【下一頁】

騰訊 （00700） 業績符預期，低開3.7%，開市報600元，盤中曾低見588.5元，半日報609.5元，跌2.2%，重回600關。小米 （01810） 半日插4.4%，現報23.9元。

其他在美股有上市的中資科技股，阿里巴巴 （09988） 低開半成，開市報218.6元，盤中低見215.2元，半日報220.4元，跌4%。百度 （09888） 半日跌9%，創上市新低，盤中低見222元，半日報228.6元。京東 （09618） 半日跌4.4%，網易 （09999） 跌3%。

美國掛牌的中概股昨晚暴跌，騰訊旗下的騰訊音樂（美：TME）大跌23.3%，收報20.4美元，唯品會（美：VIPS）亦大跌21.4%，收報35.81美元，愛奇藝（美：IQ）亦跌19.9%，收報23.17美元。早前曾熱炒的電動車中概股亦大跌，龍頭股蔚來汽車（美：NIO）收跌10.3%，報36.96美元。小鵬汽車（美：XEPV）更大跌15%，收報30.85美元；理想汽車（美：LI）現跌13.2%，收報22.89美元。

相關文章：

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元

【新股IPO】新浪完成私有化從美股退市　董事長：將加大投資力度及併購步伐（第二版）

編輯：吳敏芳

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 百度集團—SW（09888）

上一篇文章

【業績│內房股】碧桂園去年少賺11%　末期息減27%至24.98分人幣　

下一篇文章

【大行看法】星展：美證監修正案加快中概股回流利好港交所　現時是買入新經濟股時機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BioNTech復必泰】香港暫停接種復必泰疫苗　BioNTech相信該批疫苗不會對接種者構安全風險（第四版）
【BioNTech復必泰】香港暫停接種復必泰疫苗　BioNTech相信該批疫苗不會對接種者構安全風險（第四版）
【美股市況】納指收市急跌2%　道指跌3點　美10年債息回落至1.61厘（不斷更新）
【美股市況】納指收市急跌2%　道指跌3點　美10年債息回落至1.61厘（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」