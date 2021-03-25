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【中概股股災】港科技股延續跌勢　百度跌9%、騰訊曾穿600關

股市 09:35 2021/03/25

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美國證券監管機構周三表示，如果外國公司不遵守美國審計標準，它們將把外國公司於美國證券交易所退市。消息傳出後，中概股全綫急挫，港股科技股今早延續跌勢，百度 （09888） 開市跌9%，創上市新低。

美證監修正案：公司須遵守美審計標準　否則退市　中概股全綫急瀉【下一頁】

騰訊 （00700） 業績符預期，但亦低開3.7%，開市報600元，盤中曾低見598元，暫守600關；阿里巴巴 （09988） 低開半成，開市報218.6元。小米 （01810） 亦插4.6%，開市報23.85元。

恒生科指急挫近半成，最新報7649點。

美國掛牌的中概股昨晚暴跌，騰訊旗下的騰訊音樂（美：TME）大跌23.3%，收報20.4美元，唯品會（美：VIPS）亦大跌21.4%，收報35.81美元，愛奇藝（美：IQ）亦跌19.9%，收報23.17美元。早前曾熱炒的電動車中概股亦大跌，龍頭股蔚來汽車（美：NIO）收跌10.3%，報36.96美元。小鵬汽車（美：XEPV）更大跌15%，收報30.85美元；理想汽車（美：LI）現跌13.2%，收報22.89美元。

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編輯：吳敏芳

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 百度集團—SW（09888）

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