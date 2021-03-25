【港股市況】恒生指數半日升10點　中概股瀉港交所升3%、百度挫近9%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下跌，納指跌2%，中概股急瀉，恒生指數開報27628點，低開290點，早段曾跌逾400點，其後在金融股帶領下拗腰倒升，恒生指數半日升10點，報27928點，成交1201億元。科指跌1.9%，報7887點。港交所 （00388） 、友邦 （01299） 升逾3%；百度 （09888） 跌近9%；騰訊 （00700） 績後跌2%；小米 （01810） 跌逾4%。

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焦點新聞︰

【中概股危機】美證監修正案：公司須遵守美審計標準 否則退市 中概股全綫急瀉

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升10點，報27928點，成交1201億元。科指跌1.9%，報7887點。港交所 （00388） 、友邦 （01299） 升逾3%；百度 （09888） 跌近9%；騰訊 （00700） 績後跌2%；小米 （01810） 跌逾4%。

【11：53】農夫山泉 （09633） 反彈半成，高見41.2元。

【11：48】連跌多日的泡泡瑪特 （09992） 止跌，股價今早低見45.65元新低後，股價反彈逾6%，高見54.5元。

【11：44】大市中午收市前跌約8點，報27910點；科指跌2.2%，報7864點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證微跌0.01%；深證跌0.1%；創業板指升0.1%。

【11：16】港股再回落，大市最新跌近100點，報27825點。

【11：14】頤海 （01579） 未止跌，股價今早續跌逾8%，低見80.2元。

【11：11】新華保險去年純利跌1.8% 新業務價值跌6%

【11：07】交銀國際 （03329） 績後造好，股價升13%，破頂高見1.56元。

【業績】交銀國際去年純利升近7成 擬加派末期息

【11：00】濠賭股反彈，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾2%；金沙 （01928） 升0.7%。美高梅 （02282） 升0.2%；永利 （01128） 升0.9%；澳博 （00880） 升逾1%。

【10：49】雷蛇 （01337） 逆市升逾6%，高見9.05元。雷蛇日前公布去年由虧轉盈，公司權益股東應佔盈利562.6萬美元。

【10：46】中遠海控 （01919） 反彈半成，高見9.05元。

【10：37】海通證券 （06837） 跌近3%，中證監表示，擬對海通證券採取責令暫停為機構投資者提供債券投資顧問業務12個月。

【10：35】港交所 （00388） 升3%，高見449.8元。

【10：30】李寧 （02331） 升幅擴大至逾7%；安踏 （02020） 升逾6%；特步 （01368） 破頂升半成。

【10：19】港交所 （00388） 升幅擴至2%，市場炒作中概股回香港上市。

【10：16】港股倒升，恒指升約10點，報27928點。

【10：13】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%

另外，百度 （09888） 跌逾9%，低見222元上市新低；快手 （01024） 跌逾2%，低見248.2元上市新低。

【10：08】友邦 （01299） 最新升逾4%，高見96.75元，貢獻大市108點。

【10：03】中概股受壓，港交所 （00388） 逆市升1%。

【10：02】港股曾跌不足百點，最新跌125點。

【09：56】友邦 （01299） 升幅擴大至3%，高見95.65元，成交7.5億元。

【09：53】港股跌幅進一步收窄至200點以內，恒指跌約180點，報27738點。科指跌3%，報7795點。

【09：50】比特幣跌穿53000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾12%；歐科雲鏈 （01499） 跌一成；雄岸科技 （01647） 跌逾6%；美圖 （01357） 跌逾4%。

【09：47】科指跌4.2%，報7704點，全數成份股下跌。

【09：43】港股早段曾跌400點，低見27505點，最新跌幅略為收窄至280點，報27638點。

【09：42】體育用品股逆市向上，特步 （01368） 升逾2%，破頂高見4.6元；李寧 （02331） 升4%；安踏 （02020） 績後升逾2%。

【09：39】金蝶 （00268） 績後跌逾5%，低見23.8元。

【業績│SaaS股】金蝶國際去年盈轉虧蝕3.35億 雲業務收入增46%、佔比升至57%

【09：38】內銀靠穩，建行 （00939） 升0.2%；工行 （01398） 升近1%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 暫無升跌。

【09：36】金融股逆市向好，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升1%；友邦 （01299） 升2%。

【09：35】電視廣播 （00511） 績後跌半成，低見7.75元。

【TVB業績】電視廣播去年虧損2.8億 下半年錄輕微純利 不派息

【09：32】安踏 （02020） 績後造好，逆市升半成。

【業績︱體育用品股】安踏去年少賺逾3% 末期息增3成至47仙

【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾350點。小米 （01810） 跌7%；美團 （03690） 挫半成；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【09：30】人行公開市場將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.2%。因有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：20】恒生指數開報27628點，低開290點。恒生科技指數跌2.8%，報7812點。騰訊 （00700） 績後跌逾3%；小米 （01810） 跌逾4%；中概股於美股急瀉，百度 （09888） 跌9%創上市新低；友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【騰訊業績】騰訊ADR低港4%失守600關 上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」

【小米業績】小米上季經調整純利升37% 周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）

【東亞重組】友邦50億收購東亞人壽、料年底完成 與東亞簽15年獨家人壽保險夥伴協議

【09：13】期指開報27700點，跌179點或0.6%。

【08：57】恒指黑期跌約135點，報27696點；道指期貨升83點，報32402點。

【08：40】雅士利去年少賺10% 不派息

【08：20】思捷環球預期6個月虧損收窄至2.8億元

【08：00】【業績│乳業股】蒙牛乳業去年少賺14% 末期息增48%至0.268元人幣

【07：45】智欣集團2187招購24倍 一手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27639點，跌279點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.67元，升0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報596.72元，跌26.7元或4.3%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美股下跌，美國財長耶倫（Janet Yellen）重申調高美國公司稅率屬合理，除牌陰霾更拖累中概股急瀉，道指最多曾升364點，中後段持續轉弱，收報32420點，跌3點；標指收報3889點，跌21點或0.6%；納指收報12961點，跌265點或近2.1%。

【開市9點半】美證監出招 騰訊音樂由創新高變跌27% 嗶哩嗶哩IPO一手暫輸近1300元

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