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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒指黑期跌約135點　道指期貨升83點（不斷更新）

股市 09:13 2021/03/25

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港股市況不斷更新

美股下跌，納指跌2%，中概股急瀉，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約279點，恒指料開報27639點。滙豐 （00005） ADR折合報44.67元，升0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報596.72元，跌26.7元或4.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【中概股危機】美證監修正案：公司須遵守美審計標準　否則退市　中概股全綫急瀉

即市走勢︰

【09：13】期指開報27700點，跌179點或0.6%。

【08：57】恒指黑期跌約135點，報27696點；道指期貨升83點，報32402點。

【08：40】雅士利去年少賺10%　不派息

【08：20】思捷環球預期6個月虧損收窄至2.8億元

【08：00】【業績│乳業股】蒙牛乳業去年少賺14%　末期息增48%至0.268元人幣

【07：45】智欣集團2187招購24倍　一手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27639點，跌279點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.67元，升0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報596.72元，跌26.7元或4.3%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美股下跌，美國財長耶倫（Janet Yellen）重申調高美國公司稅率屬合理，除牌陰霾更拖累中概股急瀉，道指最多曾升364點，中後段持續轉弱，收報32420點，跌3點；標指收報3889點，跌21點或0.6%；納指收報12961點，跌265點或近2.1%。

【開市9點半】美證監出招　騰訊音樂由創新高變跌27%　嗶哩嗶哩IPO一手暫輸近1300元

港股上日市況，詳情可看︰【下一頁】

港股 ADR 小米集團－W（01810） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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【科技股女股神】Cathie Wood：債息仍會再上　有信心顛覆性創新令基金年回報逾15%（不斷更新）

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