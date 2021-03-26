【恒指夜期】百度收市低港12%　騰訊音樂再跌12%　恒指夜期升104點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美監管風暴重挫中概股之勢未完，百度、騰訊音樂、愛奇藝及唯品會成重災，股價齊再挫1成，不過，蔚來汽車、小鵬汽車、拼多多則反彈逾2%，騰訊股價展現韌力，騰訊ADR折算收報601.46港元，較港收市價606元低0.7%，夜期收報27960點，升104點。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 45.11 +0.8% 百度美股 198.65 -12.3% 阿里巴巴美股 216.23 -2.2% 騰訊ADR 601.46 -0.7% 網易美股 157.78 -2.1% 京東美股 305.73 -0.7%

部份中概股反彈：

收市跌幅 即市最大跌幅 騰訊音樂 -12.1% -17.4% 愛奇藝 -13.3% -17.4% 唯品會 -10.8% -11.8% 嗶哩嗶哩 -0.1% -6.0% 小鵬汽車 +5.5% -4.1% 理想汽車 +2.7% -3.9% 蔚來 +2.7% -4.7% 霧芯 +2.8% -7.8% 達達 -4.5% -11.2%

中概股或迎來史上最大的監管危機，美國證券交易委員會（SEC）通過臨時修正案，如果外國公司不遵守美國審計標準，將被要求從美國交易所退市。繼美股中概股急瀉，在港亦有上市的中概股及科技股當災，百度 （09888） 挫近一成；小米 （01810） 績後跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

北水連續3日走資，昨淨沽15.7億元，騰訊有6.8億元淨流出，中移動 （00941） 有7.1億元淨沽；相反，北水重新吸小米及美團 （03690） ，分別有2.3億及7186萬元。

北水資金流向：

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恒生指數早段曾跌逾400點，其後在金融股帶領下一度拗腰倒升百點，恒生指數收報27899點，跌18點，成交2005億元。科指跌1%，報8675點。港交所 （00388） 逆市升3%；李寧 （02331） 升一成。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

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焦點新聞︰

【中概股危機】美證監修正案：公司須遵守美審計標準 否則退市 中概股全綫急瀉

【大行看法】瑞銀財管：亞股年底前仍有中雙位數增長 宜在成長股和價值股之間平衡配置

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期收報27960點，升104點。

【23：18】夜期跌84點

【22：17】夜期跌24點

【21：36】美股開市，道指跌175點，納指跌0.4%，標指跌11點。夜期跌10點。

多隻中概股於美股續走低，唯品會（美：VIPS）跌逾9%，騰訊音樂（美：TME）微跌0.9%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌逾2%，百度（美：BIDU）跌逾2%。

【21：21】夜期跌48點。

【18：22】恒指夜期升48點，報27904點。

【17：12】農夫山泉去年盈利增6.6% 末期息0.17元人民幣

【16：45】中海油去年純利跌59%末期息0.25元 冀2025年將天然氣產量佔比提升至30%

【16：45】中石油少賺58%、末期息0.08742元人民幣 煉油化工資本開支預算增7成

【16：43】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億元

【16：43】國壽去年少賺14%至503億元人民幣 減派息12%至每股0.64元人幣

【16：10】恒生指數收報27899點，跌18點，成交2005億元。科指跌1%，報8675點。中概股急瀉，百度 （09888） 挫近一成；小米 （01810） 績後跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%；港交所 （00388） 逆市升3%；李寧 （02331） 升一成。

【16：00】恒生指數U盤前跌17點，報27900點。

【15：47】嘉里物流 （00636） 績後升0.7%，報23元。

嘉里物流：運費仍高企 未來數月物流市場絕對無可能回到疫情前

【15：45】阿里巴巴確認在騰訊微信開淘寶特價版小程序 阿里：期待與騰訊合作

【15：29】港股尾市升約25點，報27942點，科指跌1.2%，報7939點。

【15：00】上證跌近0.1%；深證升0.1%；創業板指升0.8%。

【14：39】微盟 （02013） 升半成，高見17.48元。

【14：36】科技股午後續向下，ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌4%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾3%；美團 （03690） 跌1%。

【騰訊股價】騰訊績後大行目標價調整分歧 高盛削目標價後仍為外資行全牛（附各大行最新目標）

【小米手機】小米11 Pro發布前雷軍受訪喊話 「小米手機要上萬元」

【14：35】蒙牛 （02319） 股價績後反覆上升，最新升逾3%，高見43.4元。

【14：33】農夫山泉 （09633） 績前升逾6%，高見42.35元。

【異動股】農夫山泉績前急升近7% 券商預測純利升兩成

【13：50】中移動 （00941） 績後轉跌2%，低見51元。

【13：40】大市再度轉跌，恒指最新跌約15點，至27900點水平。

【13：39】內地網民撑新疆棉花 李寧拒入「良好棉花聯盟」大升一成、Nike經銷商滔搏瀉14%

【13：33】大市午後升百點；科指則仍跌0.7%。

【13：14】富力地產（027777）股價績後跌逾2%，低見10.32元。

【13：13】快手科技 （01024） 今早低見248.2元創上市新低後，股價倒升0.8%，報267元。

【13：12】綠茶餐飲擬來港上市 初步計劃集資15.5億元

【13：08】大市最新升85點，重上28000點水平；科指跌近0.8%，報8699點。

【13：05】港交所 （00388） 升幅擴大至4%，高見453.4元。

【13：03】體育用品股午後升幅進一步擴大，李寧 （02331） 升逾9%；安踏 （02020） 升逾8%。

【13：00】瑞聲 （02019） 績後跌幅收窄至逾2%，報39.15元。

【13：00】恒生指數午後初段升約20點，報27939點。

石SIR今日推介煤氣

【12：45】碧桂園去年少賺11% 末期息減27%至24.98分人幣

【12：35】富力地產去年少賺7%末期息削28%至0.62元 淨負債比率降至130%

【12：30】瑞聲去年少賺32% 派末期息0.2元

【12：25】中移動全年多賺1% 全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘

【12：20】嘉里物流去年核心純利增長33% 環球供應鏈可能於2021年後才恢復正常

【12：20】旭輝去年多賺25% 末期息29港仙

【12：00】恒生指數半日升10點，報27928點，成交1201億元。科指跌1.9%，報7887點。港交所 （00388） 、友邦 （01299） 升逾3%；百度 （09888） 跌近9%；騰訊 （00700） 績後跌2%；小米 （01810） 跌逾4%。

【11：53】農夫山泉 （09633） 反彈半成，高見41.2元。

【11：48】連跌多日的泡泡瑪特 （09992） 止跌，股價今早低見45.65元新低後，股價反彈逾6%，高見54.5元。

【11：44】大市中午收市前跌約8點，報27910點；科指跌2.2%，報7864點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證微跌0.01%；深證跌0.1%；創業板指升0.1%。

【11：16】港股再回落，大市最新跌近100點，報27825點。

【11：14】頤海 （01579） 未止跌，股價今早續跌逾8%，低見80.2元。

【11：11】新華保險去年純利跌1.8% 新業務價值跌6%

【11：07】交銀國際 （03329） 績後造好，股價升13%，破頂高見1.56元。

【業績】交銀國際去年純利升近7成 擬加派末期息

【11：00】濠賭股反彈，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾2%；金沙 （01928） 升0.7%。美高梅 （02282） 升0.2%；永利 （01128） 升0.9%；澳博 （00880） 升逾1%。

【10：49】雷蛇 （01337） 逆市升逾6%，高見9.05元。雷蛇日前公布去年由虧轉盈，公司權益股東應佔盈利562.6萬美元。

【10：46】中遠海控 （01919） 反彈半成，高見9.05元。

【10：37】海通證券 （06837） 跌近3%，中證監表示，擬對海通證券採取責令暫停為機構投資者提供債券投資顧問業務12個月。

【10：35】港交所 （00388） 升3%，高見449.8元。

【10：30】李寧 （02331） 升幅擴大至逾7%；安踏 （02020） 升逾6%；特步 （01368） 破頂升半成。

【10：19】港交所 （00388） 升幅擴至2%，市場炒作中概股回香港上市。

【10：16】港股倒升，恒指升約10點，報27928點。

【10：13】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%

另外，百度 （09888） 跌逾9%，低見222元上市新低；快手 （01024） 跌逾2%，低見248.2元上市新低。

【10：08】友邦 （01299） 最新升逾4%，高見96.75元，貢獻大市108點。

【10：03】中概股受壓，港交所 （00388） 逆市升1%。

【10：02】港股曾跌不足百點，最新跌125點。

【09：56】友邦 （01299） 升幅擴大至3%，高見95.65元，成交7.5億元。

【09：53】港股跌幅進一步收窄至200點以內，恒指跌約180點，報27738點。科指跌3%，報7795點。

【09：50】比特幣跌穿53000美元水平，火幣科技 （01611） 跌逾12%；歐科雲鏈 （01499） 跌一成；雄岸科技 （01647） 跌逾6%；美圖 （01357） 跌逾4%。

【09：47】科指跌4.2%，報7704點，全數成份股下跌。

【09：43】港股早段曾跌400點，低見27505點，最新跌幅略為收窄至280點，報27638點。

【09：42】體育用品股逆市向上，特步 （01368） 升逾2%，破頂高見4.6元；李寧 （02331） 升4%；安踏 （02020） 績後升逾2%。

【09：39】金蝶 （00268） 績後跌逾5%，低見23.8元。

【業績│SaaS股】金蝶國際去年盈轉虧蝕3.35億 雲業務收入增46%、佔比升至57%

【09：38】內銀靠穩，建行 （00939） 升0.2%；工行 （01398） 升近1%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 暫無升跌。

【09：36】金融股逆市向好，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升1%；友邦 （01299） 升2%。

【09：35】電視廣播 （00511） 績後跌半成，低見7.75元。

【TVB業績】電視廣播去年虧損2.8億 下半年錄輕微純利 不派息

【09：32】安踏 （02020） 績後造好，逆市升半成。

【業績︱體育用品股】安踏去年少賺逾3% 末期息增3成至47仙

【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾350點。小米 （01810） 跌7%；美團 （03690） 挫半成；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【09：30】人行公開市場將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.2%。因有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：20】恒生指數開報27628點，低開290點。恒生科技指數跌2.8%，報7812點。騰訊 （00700） 績後跌逾3%；小米 （01810） 跌逾4%；中概股於美股急瀉，百度 （09888） 跌9%創上市新低；友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【騰訊業績】騰訊ADR低港4%失守600關 上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」

【小米業績】小米上季經調整純利升37% 周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）

【東亞重組】友邦50億收購東亞人壽、料年底完成 與東亞簽15年獨家人壽保險夥伴協議

【09：13】期指開報27700點，跌179點或0.6%。

【08：57】恒指黑期跌約135點，報27696點；道指期貨升83點，報32402點。

【08：40】雅士利去年少賺10% 不派息

【08：20】思捷環球預期6個月虧損收窄至2.8億元

【08：00】【業績│乳業股】蒙牛乳業去年少賺14% 末期息增48%至0.268元人幣

【07：45】智欣集團2187招購24倍 一手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27639點，跌279點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.67元，升0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報596.72元，跌26.7元或4.3%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美股下跌，美國財長耶倫（Janet Yellen）重申調高美國公司稅率屬合理，除牌陰霾更拖累中概股急瀉，道指最多曾升364點，中後段持續轉弱，收報32420點，跌3點；標指收報3889點，跌21點或0.6%；納指收報12961點，跌265點或近2.1%。

【開市9點半】美證監出招 騰訊音樂由創新高變跌27% 嗶哩嗶哩IPO一手暫輸近1300元

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