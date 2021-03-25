【科技股女股神】Cathie Wood：債息仍會再上　有信心顛覆性創新令基金年回報逾15%（不斷更新）

▲ 【科技股女股神】ARK創始人Cathie Wood親解創顛覆性科技（不斷更新）

有「科技股女股神」、「連登契媽」之稱的ARK Investment創始人兼首席投資官Cathie Wood出席由MSCI舉行的研究會，談到研究科技股的心得，同場還有華夏基金管理總經理李一梅，並由MSCI董事總經理兼亞太區研究部主管魏震。

【09：12】Cathie Wood指，創新科技發展是中國重點發展的方向，內地在DNA排列發展相對落後，但目前有所改變，因為市場開放後，競爭導致成本大幅下降

1994年初次接觸中國時，當地企業聘請大量員工，沒有機器幫助，但現時情況已大幅改變，而中國容許Tesla進入中國電動車市場，相信蔚來等內地電動車品牌可與Tesla互相學習。

她稱，美國過去一直是創新中心，但其他國家都在推動美國創新更上層樓，相信美國在與其他國家的競爭下，可加快推動全球的科技創新

【09：09】如何看中國在顛覆性科技的發展？李一梅指，內地太陽能組件成本大幅下降，這便是顛覆性科技發展的例子

【09：06】Cathie Wood指，預期電動車會逐步擴展至大眾市場，受惠於成本下降，預期1.5至2年內，預期電動車價格會低於傳統燃油汽車

未來5年，電動車銷量複合年均增長率可達82%，Tesla正在大量生產電動車電池，這是super growth趨勢，這全得益於科技創新，令電池成本大幅下降

【09：04】部分與創新科技的主題如電動車，去年回報非常高，如何看今年走勢？李一梅認為，這並非短期趨勢，中國面對能源短缺問題，碳中和是重點政策之一，電動車的發展符合國家安全議題，中國想發展的是整個電動車產業鏈，所以會是長遠趨勢

【08：59】Cathie Wood指，2017年看到微信支付及支付寶支付金額之巨令她大開眼界，她認為，創新科技令成本大幅下降，而且更多消費者可接觸到科技，而科技對不同行業都有影響，創新平台涵蓋的股份也不斷增加，如DNA排列每年成本下降四成

【08：53】怎樣看顛覆性科技？李一梅指，顛覆性科技會帶來更便宜及更方便的方法，如內地的手機支付，年青人很容易就能透過手機支付進行網上購物，將科技融入生活

疫情下催化了網上教育，網上教育去年佔整體教育約15%，2024年滲透率或達至40%。農村居民也可受惠於網上教育，減低貧富懸殊的差距

【08：49】如何看待近日的大市波動？Cathie Wood指，過去6周出現很久沒有出現的波動，主要由於中美經濟蓬勃復甦，美國40年債市牛市，投資者開始擔心會在債市損失，而最重要是通脹憂慮，但通脹料僅短暫，主要是去年經濟下挫所導致，料通脹可升至約3%至4%。

通脹有分好壞，創新及科技所引致，價格下跌，需求上升；壞通脹則沒有任何創新，主要由企業回購所帶動，預期債息仍會進一步上揚，至約2厘至3厘水平。

基金關注的是五年投資範圍，期內的增長會令人驚喜，複合增長率可達15%，雖然基金短期受壓，但有信心基金於五年後會得到非常令人滿意的回報，旗艦基金的未來五年回報的年率化回報希望達到15%至25%。

【08：45】李一梅稱，基金經理會與指數提供商緊密合作

【08：43】Cathie Wood指，五年研究範圍，關注於綫性增長，ARK研究受到創新性影響，商業發展團隊也會協同選出合適的投資機會，也會研究低成本及低價如何導致需求上升

【08：41】Cathie Wood指，對於如何選股，從上而下關注投資機會，也會關注於原創性研究報告，人工智能、區塊鏈、機械性投資，利用社交媒體進行深入社區的研究

【08：38】李一梅稱，每年進行約3000實地訪問，以深入研究不同公司，ESG及主動性投資可減低投資風險

【08：35】Cathie Wood指，研究程度與一般不同，ARK進行跨行業研究，投資範圍五年，追求未來五年增長20%至80%。