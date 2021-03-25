【ESPRIT】思捷環球預期6個月虧損收窄至2.8億元　股價升1%

▲ 【盈喜盈警】思捷環球預期6個月虧損收窄至2.8億元

思捷環球 （00330） 公布，預期集團於2020年7月1日至12月31日止6個月，將錄得未經審核綜合虧損約2.8億元，而集團截至2020年6月30日止年度（一九/二零財政年度）的經審核綜合虧損則約為39.9億元；預期總收益將由一九/二零財政年度的約98.7億元下降至去年下半年的約8.9億元（經撤銷合併六間德國附屬公司後）。

思捷股價逆市升1.2%，收報0.82元，成交56.9萬元。

思捷指，虧損重大减少主要由於期間內消除特殊項目的負面影響，一九/二零財政年度的特殊項目金額約為23.4億元，包括存貨撇銷，使用權資產、商標及商譽的減值虧損，與重組計劃及財產保護訴訟程序有關的一次性成本。另外，於2020年11月30日，由於重組計劃獲批准及落實財產保護訴訟程序而向集團授出約13.5億元的債務寬免，已確認為應佔聯營公司業績。

至於收益大減，主要由於財產保護訴訟程序的撤銷合併規定所致，根據國際財務報告準則第10.25條的規定，於2020年7月1日至11月30日的五個月期間，將相關附屬公司及其14間附屬公司的合併方法由完全合併改為權益合併。該14家附屬公司貢獻集團一九/二零財政年度經審核綜合收益的80%以上，且於去年下半年一直在集團的主要市場經營。

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責任編輯︰梁浩碩