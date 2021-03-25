【業績│乳業股】蒙牛乳業去年少賺14%　末期息增48%至0.268元人幣、股價靠穩升0.2%

▲ 【業績│乳業股】蒙牛乳業去年少賺14% 末期息增48%至0.268元人幣

蒙牛乳業 （02319） 公布截至2020年12月31日止年度全年業績。蒙牛去年公司擁有人應佔利潤為35.3億元人民幣，按年減少14.1%。蒙牛指，利潤下降主要由於集團於2020年第一季度一系列舉措導致額外成本增加，包括投入額外疫情防控費用及營銷費用、向抗疫相關機構捐贈現金及乳製品，每股基本盈利0.897元人民幣，派末期息0.268元人民幣，按年增加48.1%。

蒙牛股價績後跌2.9%，開報40.65元，其後回升，蒙牛中午收報41.95元，升0.2%，成交2.9億元。

期內，蒙牛收入760.3億元人民幣，按年減少3.8%，如不包括君樂寶及貝拉米的業務收入，可比業務收入為750億元人民幣，按年增長10.6%。

其中，液態奶收入按年減0.2%至677.5億元人民幣，佔蒙牛總收入的89.1%；冰淇淋收入為26.3億元人民幣，按年增2.8%；奶粉收入45.7億元人民幣，按年跌41.9%。

集團EBITDA按年跌22%至57.8億元人民幣，EBITDA利潤率由9.4%下降至為7.6%。毛利減少3.5%至286.3億元人民幣，毛利率較去年同期輕微上升0.1個百分點至37.7%。

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責任編輯︰梁浩碩