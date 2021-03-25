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【開市9點半】美證監出招　騰訊音樂由創新高變跌27%　嗶哩嗶哩IPO一手暫輸近1300元

股市 06:50 2021/03/25

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（1）美國證券監管機構周三表示，如果外國公司不遵守美國審計標準，它們將把外國公司於美國證券交易所退市，要求公司向監管機構證明，它們不是外國政府實體所擁有或控制的。騰訊音樂（TME）股價一直創新高，逆風當前亦急挫27%，等待周一上市的嗶哩嗶哩（09626），股價急跌9.7%，投資者若抽中，一手暫輸1291.5元，要觀望周四晚美股走勢，周五才有散戶暗盤。

內地過往一直以「國家機密」為由，限制境內企業審計工作底稿流出境外，去年8月中國證監會表示，中美審計工作底稿等信息交換，應通過監管合作渠道進行。

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【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元

美證監修正案：公司須遵守美審計標準　否則退市　中概股全綫急瀉

【ADR及中概股走勢】

（2）騰訊業績符預期，不過，對高估值的股份來說，要超預期才可，若平平無奇或令市場失望，更大憂慮是當局的監管風險。

【騰訊業績】騰訊ADR低港4%失守600關　上季經調整盈利增30%符預期

【監管風險】騰訊認馬化騰與反壟斷監管官員會晤　強調屬自願、日常性質

（3）全球芯片短缺，小米管理層積極表示，小米是在強勁增長情況下出現芯片短缺問題，對全年表現仍有信心。另外，市場關心未夠40歲、小米第三號人物周受資跳槽字節跳動，科技股的戰國時代持續。

【小米業績】小米料今年智能手機業務高增長　芯片短缺情況仍持續

【小米業績】周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因

（4）一艘貨船「卡」在蘇伊士運河，成天下奇聞，估不到航運股及港口股趁勢跌，或成買入機會。

【蘇伊士運河】長榮貨船卡蘇伊士運河、拉船無法改變位置　中遠海控長和齊捱跌（第二版）

（5）吉利遇業績負面消息，單日跌幅即逾1成，一文看清投資評級及目標價

【吉利股價│利淡】吉利遇投行下調目標潮　大和降評級削目標價逾4成、淡友大摩續看13元（附最新目標價）

（6）電視廣播去年下半年錄得輕微純利，集團表示，隨著廣告商逐漸重回市場，下半年的業務表現有所改善。

【TVB業績】電視廣播去年虧損2.8億 下半年錄輕微純利 不派息

（7）港元半年及1年定期，有0.5厘。

【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息

（8）友邦與東亞加深合作，友邦稱，將進一步加強友邦保險於粵港澳大灣區的競爭優勢。

【東亞重組】友邦50億收購東亞人壽、料年底完成　與東亞簽15年獨家人壽保險夥伴協議

（9）BioNTech事件昨有影響港股氣氛，全球正關注復甦進程，希望順順利利。

【BioNTech復必泰】香港暫停接種復必泰疫苗　BioNTech相信該批疫苗不會對接種者構安全風險（第四版）

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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