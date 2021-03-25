【美股收市】科技股領跌 納指挫2%  除牌陰霾累中概股瀉

美國財長耶倫（Janet Yellen）重申調高美國公司稅率屬合理，科技股持續受壓，納指收市跌幅擴大至2%，道指與標指齊轉跌，除牌陰霾更拖累中概股急瀉。

道指最多曾升364點，中後段持續轉弱，收報32420點，跌3點；標指收報3889點，跌21點或0.6%；納指收報12961點，跌265點。

大型科技股捱沽，蘋果、Facebook均跌逾2%；英特爾收跌2.3%。晶片龍頭股英特爾(Intel)公布振興晶片業務計劃，股價曾上揚逾6%，收市倒跌2.27%；

對經濟重啟敏感的郵輪和航空股倒跌，嘉年華郵輪回落1.7%，美航和聯合航空收市跌2%和1%。

據報美國證交會(SEC)引入新措施，如果外國公司不遵守美國的會計審核標準，將把這些公司從美國證券交易所除牌。SEC在聲明中表示，修正案將要求公司向SEC證明，自身不是外國政府實體所擁有或控制，並要求披露有關審計安排，以及受政府影響的信息。部分中概股可能會除牌 ，消息拖累中概股急瀉，騰訊音樂挫27%，愛奇藝、百度分別瀉19.9%和8.6%；拼多多跌8.7% ；蔚來及小鵬汽車分別下滑10.3%及15.1%。

儲局主席鮑威爾和耶倫仍對美國經濟前景樂觀，主要是由於疫苗接種取得一定進展以及1.9萬億美元的救濟計劃 ; 耶倫周三表示，美國銀行業看起來足夠健康，可以派息和回購股票，這一最新觀點反映高級經濟官員對經濟從疫情中恢復的信心日益增強。

紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，儲局下次加息時機將取決於經濟表現。相信美國通脹要維持2%水平仍需時一段時間，預期未來數年經濟將真正好轉，但不意味到通脹壓力會加劇。

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責任編輯：柯志宏