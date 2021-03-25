【美國經濟】鮑威爾重申預測今年通脹升 惟料暫時現象

▲ 鮑威爾表示，美國國債收益率上漲，體現出投資者對疫苗接種進展和經濟增速的看法。（法新社資料圖片）

美國聯儲局主席鮑威爾表示，盡管儲局預測今年經濟增長將非常強勁，但對失業率下降程度的預測相對溫和，而這背後實際上是勞動力市場有了「非常可取的」的進展。

鮑威爾周三出席參議院銀行業委員會聽證會表示，國會的財政支持是經濟復甦的核心。

在上周發布的季度預測中，官員們預計到年底失業率，將從2月的6.2%降至4.5%。並預測2021年經濟增長6.5%，這將是1983年以來最快增速。



美聯儲局預測中值顯示，以個人消費支出價格指數衡量的通脹率，到2021年末料為2.4%，明年料降至2%，今年1月為1.5%。

通脹方面，鮑威爾表示，基數效應及來自被壓抑支出和供應鏈瓶頸的一些壓力，可能導致價格上升。然而，他預期是暫時現象，美國長期以來的低通脹，將使價格壓力受控。即使通脹超出預測，美聯儲局也有工具應對。

當被問及10年期美國國債收益率的上升時，鮑威爾表示，這反映了疫苗接種進度加快，使經濟前景更加光明，對此並不擔憂。

他指出，債券收益率的上升，是一個有序的過程。要是無序，他才會擔心。

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編輯：李勝君

