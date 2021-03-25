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美SEC通過修正案 為中資公司退市作準備

股市 00:16 2021/03/25

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美國證券監管機構表示，已通過國會制定的法規，若外國公司不遵守美國審計標準，將遭退市。（法新社資料圖片）

美國證券監管機構周三表示，已通過國會制定的法規，如果外國公司不遵守美國審計標準，它們將把外國公司於美國證券交易所退市。

時任美國總統特朗普（Donald Trump）於12月簽署成為法律的《外國公司控股責任法案》旨在，如果中國公司連續三年不遵守美國審計標準，則將其從美國交易所中剔除。

盡管該法案適用於任何國家的公司，但提案針對在美國上市的中國公司，例如阿里巴巴，科技公司拼多多等。

該法案旨在解決長期以來人們對美國證交會，無法適當審查在美國上市的中國公司的擔憂。這是因中國政府出於國安考慮，不願讓海外監管機構檢查對中國公司進行審計的當地會計師事務所。

SEC說，周三的修正案將要求公司向監管機構證明，它們不是外國政府實體所擁有或控制的，並且還要求披露審計安排和政府影響力。

該機構通過「臨時最終修正案」，但正在就確定該法律適用的外國公司的程序，徵詢公眾意見。鑑於許多公司具有在其他司法管轄區註冊的子公司，或空殼公司的複雜結構，因此確定該措施應適用於哪些實體，可能會遇到挑戰。

立法要求SEC頒布法規，要求公司在法規頒布後的90天內提交文件。

聲明說，它仍在「積極評估」如何滿足法律的其餘要求，包括身份證明程序和禁止交易的要求。

中概股退市風險增　特朗普簽署《外國公司問責法案》

【美股焦點】美參眾兩院通過《外國公司問責法案》　中概股或現退市危機

編輯：李勝君

拼多多（美：PDD） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 美股 中國概念股 美國 中國 審計 特朗普 市盈率 阿里巴巴

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