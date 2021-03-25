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【中概股危機】美證監遵《外國公司問責法案》提修正案：未遵美審計標準須除牌　中概股股災

股市 00:16 2021/03/25

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美國證券監管機構表示，已通過國會制定的法規，若外國公司不遵守美國審計標準，將遭退市。

中概股除牌憂慮重燃，中概股周三陷於股災。美國證券交易委員會（SEC）周三發聲明通過臨時修正案，如果外國公司不遵守美國審計標準，將被要求從美國交易所退市。美國SEC表示，修正案同時要求公司向SEC證明，不受外國政府實體所擁有或控制的，並披露審計安排和政府對公司的影響力。有關規則相當於執行前任美國總統特朗普（Donald Trump）於12月簽署落實《外國公司問責法案（Holding Foreign Companies Accountable Act）》。換言之，受累於內地審計底稿難以向境外披露，若中美未達成新審計監管合作協議，中概股將面臨美國交易所中剔除。

盡管該法案適用於任何國家的公司，但提案針對在美國上市的中國公司，例如阿里巴巴（美：BABA）、拼多多（美：PDD）等。因中國政府出於國安考慮，不願讓海外監管機構檢查對中國公司進行審計的當地會計師事務所。

美國SEC落實外國公司問責法案 百度跌9%領跌科技股、港交所掉頭大升，可見【下一頁】

消息傳出後，中概股全綫急挫，騰訊音樂（美：TME）股價即市急插兩成。

從美國監管觀點，《外國公司問責法案》可解決長期以來人們對美國SEC，無法適當審查在美國上市的中國公司的擔憂。SEC通過「臨時最終修正案」，但正在就確定該法律適用的外國公司的程序，徵詢公眾意見。鑑於許多公司具有在其他司法管轄區註冊的子公司，或空殼公司的複雜結構，因此確定該措施應適用於哪些實體，可能會遇到挑戰。

立法要求SEC頒布法規，要求公司在法規頒布後的90天內提交文件。

聲明說，它仍在「積極評估」如何滿足法律的其餘要求，包括身份證明程序和禁止交易的要求。

相關文章：

中概股退市風險增　特朗普簽署《外國公司問責法案》

【美股焦點】美參眾兩院通過《外國公司問責法案》　中概股或現退市危機

編輯：李勝君

美股 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 中國概念股 美國 中國 審計 特朗普 市盈率 阿里巴巴
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