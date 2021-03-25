【中概股危機】美證監修正案：公司須遵守美審計標準　否則退市　中概股全綫急瀉

▲ 美國證券監管機構表示，已通過國會制定的法規，若外國公司不遵守美國審計標準，將遭退市。（法新社資料圖片）

美國證券監管機構周三表示，如果外國公司不遵守美國審計標準，它們將把外國公司於美國證券交易所退市。美證監說，修正案將要求公司向監管機構證明，它們不是外國政府實體所擁有或控制的，並且還要求披露審計安排和政府影響力。時任美國總統特朗普（Donald Trump）於12月簽署成為法律的《外國公司控股責任法案》，如果中國公司連續3年不遵守美國審計標準，則將其從美國交易所中剔除。

盡管該法案適用於任何國家的公司，但提案針對在美國上市的中國公司，例如阿里巴巴、拼多多等。因中國政府出於國安考慮，不願讓海外監管機構檢查對中國公司進行審計的當地會計師事務所。

消息傳出後，中概股全綫急挫，一直創新高的騰訊音樂(TME)，股價即急插兩成。

該法案稱解決長期以來人們對美國證交會，無法適當審查在美國上市的中國公司的擔憂。

該機構通過「臨時最終修正案」，但正在就確定該法律適用的外國公司的程序，徵詢公眾意見。鑑於許多公司具有在其他司法管轄區註冊的子公司，或空殼公司的複雜結構，因此確定該措施應適用於哪些實體，可能會遇到挑戰。

立法要求SEC頒布法規，要求公司在法規頒布後的90天內提交文件。

聲明說，它仍在「積極評估」如何滿足法律的其餘要求，包括身份證明程序和禁止交易的要求。

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編輯：李勝君